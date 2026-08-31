好市多不是每樣商品都划算 達人曝「避買4地雷」：買多才浪費

面對高通膨時代與日益沉重的生活成本，不少民眾選擇前往美式賣場好市多（Costco）採購日常所需。外媒《Yahoo Canada》日前專訪長年深耕好市多好物推薦、經營百萬人氣社群的加拿大購物達人周蒂娜（Tina Chow），她特別統整出「4大避雷品項」，提供消費者採購時的實用指南。

據外媒報導，周蒂娜結合長年觀察，首推自有品牌 Kirkland Signature 的非處方止痛藥（如布洛芬、乙醯胺酚）與各類維他命，因官方嚴格把關供應鏈與定價，售價遠低於知名大廠，能為常備需求的家庭省下可觀開銷；此外，賣場與官網不定期上架的Burberry精品風衣或Dyson人氣造型器等高價商品，折價幅度可達數百至數千元，搭配寬鬆的退貨機制，入手兼具實惠與保障。而吉列（Gillette）多入裝刮鬍刀片換算單價較一般通路便宜近四成，海洋拉娜（La Mer）、克蘭詩（Clarins）等專櫃護膚品亦具備顯著價格優勢與退換彈性，同屬值得長期回購的個人護理好物。

在生鮮與日常食材方面，份量十足且肉質鮮嫩多汁的經典熟食烤全雞，定價親民且適合即食或拆解製成沙拉、三明治，堪稱高性價比代表；同時，賣場引進的Rummo或高蛋白無麩質螺旋麵等健康麵食，不僅價格平實更常引發搶購熱潮，為講求養生與特殊飲食需求的消費者提供超值選擇。

雖然大包裝是好市多的核心優勢，但周蒂娜提醒，部分涉及保鮮期限與服務排程的商品，反而不建議在賣場大量購入：