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好市多不是每樣商品都划算 達人曝「避買4地雷」：買多才浪費

聯合新聞網／ 綜合報導
達人提醒選購大份量生鮮蔬果與防曬品時應考量使用期限，避免過度囤積造成食材與金錢浪費。聯合報系資料照
達人提醒選購大份量生鮮蔬果與防曬品時應考量使用期限，避免過度囤積造成食材與金錢浪費。聯合報系資料照

面對高通膨時代與日益沉重的生活成本，不少民眾選擇前往美式賣場好市多Costco）採購日常所需。外媒《Yahoo Canada》日前專訪長年深耕好市多好物推薦、經營百萬人氣社群的加拿大購物達人周蒂娜（Tina Chow），她特別統整出「4大避雷品項」，提供消費者採購時的實用指南。

據外媒報導，周蒂娜結合長年觀察，首推自有品牌 Kirkland Signature 的非處方止痛藥（如布洛芬、乙醯胺酚）與各類維他命，因官方嚴格把關供應鏈與定價，售價遠低於知名大廠，能為常備需求的家庭省下可觀開銷；此外，賣場與官網不定期上架的Burberry精品風衣或Dyson人氣造型器等高價商品，折價幅度可達數百至數千元，搭配寬鬆的退貨機制，入手兼具實惠與保障。而吉列（Gillette）多入裝刮鬍刀片換算單價較一般通路便宜近四成，海洋拉娜（La Mer）、克蘭詩（Clarins）等專櫃護膚品亦具備顯著價格優勢與退換彈性，同屬值得長期回購的個人護理好物。

在生鮮與日常食材方面，份量十足且肉質鮮嫩多汁的經典熟食烤全雞，定價親民且適合即食或拆解製成沙拉、三明治，堪稱高性價比代表；同時，賣場引進的Rummo或高蛋白無麩質螺旋麵等健康麵食，不僅價格平實更常引發搶購熱潮，為講求養生與特殊飲食需求的消費者提供超值選擇。

雖然大包裝是好市多的核心優勢，但周蒂娜提醒，部分涉及保鮮期限與服務排程的商品，反而不建議在賣場大量購入：

輪胎安裝中心：雖然具備一站式便利性，但預約名額極為搶手、現場等候時間冗長；且輪胎下單後多需等待5至10個工作天才能到貨，對於有即時換胎需求的車主而言較不具時效性，到一般在地輪胎行反而更具彈性。

大包裝防曬乳：防曬乳具有特定有效期限（通常約3年），且防曬成分隨時間容易變質降解。若購買多入大容量組合，容易在未用完前就已過期，造成資源浪費。

大份量生鮮沙拉盒：預拌沙拉與生鮮葉菜保鮮期極短，若非大家庭或多人聚會，小家庭往往難以在變質前全數食用完畢，倒不如依需求在一般超市小量採買。

大包裝奶油：除非平時熱愛烘焙或人口眾多，否則一次購入巨量奶油容易佔據冰箱空間，甚至面臨過期風險。

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