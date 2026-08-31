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升息預期強 日本10年債殖利率飆2.95%創近30年新高

中央社／ 東京31日專電
日本國內債券市場作為長期利率指標的新發行10年期國債殖利率今天一度升至2.950%，創下1996年9月以來約30年最高水準。隨著市場對日本銀行進一步升息的預期升溫，投資人持續拋售債券或暫緩進場，推動殖利率走高、債券價格下跌。路透
日本國內債券市場作為長期利率指標的新發行10年期國債殖利率今天一度升至2.950%，創下1996年9月以來約30年最高水準。隨著市場對日本銀行進一步升息的預期升溫，投資人持續拋售債券或暫緩進場，推動殖利率走高、債券價格下跌。路透

日本國內債券市場作為長期利率指標的新發行10年期國債殖利率今天一度升至2.950%，創下1996年9月以來約30年最高水準。隨著市場對日本銀行進一步升息的預期升溫，投資人持續拋售債券或暫緩進場，推動殖利率走高、債券價格下跌。

日本經濟新聞報導，10年期國債殖利率較上週上升0.030個百分點，進一步逼近3%大關。

近期美國釋出偏向升息的訊號，帶動美國利率及美元走高，日圓則再度承受貶值壓力。市場因此推測，為抑制日圓走弱，日本銀行（央行）可能加快升息步調。

美國聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）8月28日在全球央行年會上發表主題演說時表示，他致力於實現聯準會2%的通膨目標。相關發言被市場解讀為不排除進一步升息，帶動美國公債殖利率上揚及美元買盤增加。日圓匯率一度貶至1美元兌160多日圓，創約一個月以來新低。

自日本與美國當局7月底聯手干預外匯市場後，市場對日本銀行加快升息的預期持續增強。目前市場推估，日銀在9月金融政策決定會議升息的機率已超過8成。

日銀副總裁冰見野良三27日表示，包括下一次會議在內，「每次金融政策決定會議都將仔細檢討是否升息。」儘管他並未明確表示9月一定升息，但也沒有否定市場對近期升息的預期，促使中期及長期國債殖利率同步走高。

此外，高市早苗政府推動積極財政政策，也加深市場對日本財政紀律惡化的疑慮。多項利空因素交織，使投資人對買進日本國債保持謹慎。

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