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散戶嫌上課麻煩 模擬交易新規一出 南韓槓桿ETF成交額崩96%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓強制散戶完成五天模擬交易課程，有效替高風險槓桿ETF熱潮降溫。示意圖。路透
南韓強制散戶完成五天模擬交易課程，有效替高風險槓桿ETF熱潮降溫。示意圖。路透

為抑制散戶瘋搶高風險槓桿ETF，南韓金融監管機構自8月19日起實施強制模擬交易新規。投資人必須在個人電腦下載僅支援Windows系統的專屬程式，連續五天、每天至少花一小時，以1億韓元（約台幣230萬元）虛擬資金了解槓桿交易風險。許多散戶還沒開始交易，就被這套繁瑣程序勸退。

彭博報導，多位散戶直言，新制實在太麻煩。住在京畿道的41歲投資人金正勳（音譯）表示，工作電腦不能下載外部程式，每天另帶筆電上班又很不方便。另一名李姓投資人雖然符合買賣這類ETF的3,000萬韓元最低現金存款門檻，卻因為下載程式、另辦帳號以及達到指定上線時數，選擇放棄。

受新規上路與全球科技股賣壓影響，追蹤三星電子和SK海力士的單日兩倍報酬的槓桿ETF，成交額已從6月高峰崩跌96%，8月截至27日合計流出約10億美元，勢將出現上市以來首次單月資金淨流出。相關ETF的資產規模也從6月底高峰的114億美元縮水至50億美元。

這類個股槓桿ETF於5月推出，原本是為了吸引散戶資金流入南韓股市，卻迅速成為政治燙手山芋。最熱絡的時候，槓桿ETF與三星電子、SK海力士股票的成交額，合計占整體市場逾80%，加劇股價震盪。

南韓交易所自7月起接連收緊交易規定，包括提高最低現金存款門檻，最新措施則是強制完成五天模擬交易。

交易退燒有助市場波動趨緩。南韓綜合股價指數（Kospi）的波動率指標已從6月底高峰的97，降至約50，寫下四個月低點。該指數今年來仍上漲61%，但較兩個月前的歷史高點低25%。

散戶 槓桿 ETF

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