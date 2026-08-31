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加密幣業者豪擲200億元買自家代幣 為何有的漲70%有的腰斬？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
加密貨幣市場低迷，業者今年來砸下創紀錄的6.38億美元回購自家代幣。示意圖。美聯社
加密貨幣市場低迷，業者今年來砸下創紀錄的6.38億美元回購自家代幣。示意圖。美聯社

加密貨幣市場持續低迷，愈來愈多數位資產業者仿效上市公司，砸錢回購自家發行的代幣，希望透過減少供給來支撐價格。今年以來的回購金額已達6.38億美元（約台幣202億元），創下紀錄，高於去年同期的5.45億美元，更遠遠超過2024年全年的36.6萬美元。

金融時報報導，根據區塊鏈數據機構Allium Labs統計，這波回購潮主要由永續合約交易所Hyperliquid與迷因幣發行平台pump.fun帶動，兩者合計占比近90%。Hyperliquid將99%的交易手續費收入，用於回購並註銷其HYPE代幣，自2024年12月以來，累計投入約13億美元。HYPE的價格在過去一年逆勢上漲70%。

Bitwise資產管理投資長Matt Hougan認為，積極回購是HYPE走強的主因，讓投資人相信，區塊鏈活動增加所帶來的好處，最終會反映在代幣上。

不過，回購不是萬靈丹。去中心化交易所Jupiter今年投入近1,400萬美元回購，但其代幣JUP的價格過去一年仍下跌55%；Chainlink也執行了回購，但其代幣LINK的美元價格過去一年仍然腰斬。網路連線平台Helium在2月間停止回購，因為市場似乎不在乎業者買回自家代幣，因此決定不再浪費錢。

Allium Labs研究主管Elton Shehdula表示，業者回購，不代表這種代幣就值得投資。加密貨幣集團Keyrock研究員哈吉安Amir Hajian指出，投資人如今更重視基本面，以及持有代幣能否帶來實際收益。

區塊鏈 迷因

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