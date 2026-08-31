SB Energy傳祭55億美元權證拉攏OpenAI 尚未營運已握4,000億美元訂單

軟銀支持的SB Energy為爭取OpenAI進駐資料中心，在上市前向OpenAI發行估值55億美元的認股權證，也凸顯AI業者相互投資、採購及租用算力的緊密關係。

華爾街日報引述上市文件草案報導，SB Energy最快本周公開申報文件，最快下月上市，目標籌資50億至70億美元，但條件仍可能改變。OpenAI今年已投資SB Energy 5億美元，並將與軟銀承租三座資料中心；SB Energy則承諾2028年前至少採購5,000萬美元OpenAI軟體及服務。

SB Energy目前尚無資料中心營運，施工中運算容量為800MW。SB Energy雖稱已簽約容量近9GW、訂單逾4,000億美元，絕大部分卻來自尚未動工的俄亥俄州園區。

SB Energy上半年營收約1.4億美元，主要來自再生能源事業；淨損由去年同期約2.5億美元擴大至32億美元，主因認股權證負債重新估值。

上市文件草案並警告，SB Energy高度依賴OpenAI；俄亥俄州計畫能否取得融資，也取決於輝達是否提供剩餘價值保證。輝達另承諾投資SB Energy 30億美元，部分股份可較上市價格折價10%取得。