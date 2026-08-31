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貝森特說將號召G20加高對陸貿易壁壘 壓低1.2兆美元順差

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
20國集團（G20）財長及央行總裁即將在美國北卡羅來納州阿什維爾舉行會議，美國財政部長貝森特2026年8月30日抵達會場。路透
20國集團（G20）財長及央行總裁即將在美國北卡羅來納州阿什維爾舉行會議，美國財政部長貝森特2026年8月30日抵達會場。路透

美國財政部長貝森特周日表示，他將號召20國集團（G20）成員國重新檢視和中國大陸的貿易條件，以縮減全球失衡，並促使北京調整經濟結構，降低對出口的依賴、轉向國內消費。

貝森特在G20財金首長會議前接受訪問時表示，大陸貨品目前大量湧向全球，這種情況難以持續，儘管美國對大陸的貿易情況正「迅速改善」。

貝森特說：「全球無法承受中國擁有1.2兆美元貿易順差。中國大陸經濟相當疲弱，正試圖靠出口擺脫困境，但必須調整經濟結構。」

美國已透過高額關稅及全面禁令，把許多中國大陸貨品擋在市場之外，包括禁止進口大陸汽車。貝森特表示，他去年已提醒其他工業國家，大陸進口貨品激增將造成壓力，如今這些國家「正面臨若干非常嚴峻的選擇」。

他說，其他國家必須設法促使中國大陸減少依賴出口，並提振長期疲弱的國內需求。貝森特說：「其他國家都必須重新檢視與中國的貿易條件。」美國也推動G20發表聯合聲明，要求縮小貿易及經常帳失衡。

美國人口普查局數據顯示，川普2025年重返白宮後加徵的關稅，已使美國今年上半年對中國大陸貿易逆差降至739億美元，較去年同期減少三分之一。

部分經濟學家及歐洲領袖主張，各國應聯手推動人民幣升值，但貝森特質疑這種做法的成效。國際貨幣基金（IMF）估計，人民幣最多可能低估21%。

貝森特認為，仿效1985年各國聯手推升貨幣兌美元匯率的「廣場協議」，並不能解決貿易失衡。他說，把「新廣場協議」視為答案，是「這只是圖省事，迴避真正的貿易問題」。真正的問題是中國大陸提供過多產業補貼，以及國內需求疲弱。

談到下一次美中高峰會時，貝森特表示，川普及中國大陸國家主席習近平預定9月底在白宮會面，但在此之前，他是否會與中國大陸國務院副總理何立峰當面會談，目前仍不清楚。

貝森特說，美中官員將在峰會前繼續磋商，討論調降非戰略性商品關稅，也將制定AI防護規範，避免能力強大的AI模型落入非國家行為者手中。

他說：「我認為，雙方各約有300億美元非戰略性、非關鍵商品，可以取消關稅。」

美國最高法院先前裁定，川普政府依緊急法律廣泛加徵的關稅違法，其中包括對中國大陸商品課徵的20%關稅，美方如今正重新建立關稅政策。

川普政府7月依據反強迫勞動貿易調查，對中國大陸商品課徵12.5%關稅。另一項調查則鎖定產能過剩，美國也準備據此加徵更多關稅。

貝森特還表示，他計劃在G20阿什維爾會議期間，與中國人民銀行行長潘功勝舉行雙邊會談，但不願透露細節。

貿易壁壘 G20 貝森特

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