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索尼狀告Anthropic 主張擅自讓AI學樂曲

中央社／ 矽谷30日綜合外電報導
索尼集團主張美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic讓AI學習數萬件歌詞與樂譜，侵害著作權。路透
索尼集團主張美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic讓AI學習數萬件歌詞與樂譜，侵害著作權。路透

索尼集團主張美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic讓AI學習數萬件歌詞與樂譜，侵害著作權，因此向美國加州聯邦地方法院提起訴訟，控告Anthropic以及其執行長，並要求賠償。

「日本經濟新聞」報導，包含索尼音樂出版公司（Sony Music Publishing）在內，索尼集團（SONY）旗下音樂出版企業共35間公司，本月28日向加州聯邦地院提訴，被告是Anthropic以及其執行長阿莫戴（Dario Amodei）、共同創辦人曼恩（BenjaminMann）。

索尼集團主張Anthropic從盜版網站等管道，違法取得受著作權保護的歌詞、樂譜，並擅自使用Anthropic的生成AI Claude學習這些歌詞與樂譜。原告要求提供每件著作最多15萬美元（約新台幣477萬元）的損害賠償等。

截至今年5月，Anthropic的企業價值已達9650億美元。Anthropic接受「日本經濟新聞」訪問時回應，「不同意出版社的主張，將在法庭上堅決反駁」。

Anthropic先前曾因AI開發侵害著作權爭議而吃上官司。由美國作家等人提起的其他集體訴訟曾經提訴，主張Anthropic擅自使用作家的書籍，而Anthropic向作家方面支付15億美元左右和解。

索尼音樂出版公司等出版社方面則在訴狀中提及這起集體訴訟的和解內容，並主張「考量Anthropic的企業價值，15億美元的和解金顯然不足，而且很明顯，該公司將其視為營運上的成本。」

生成式AI服務開發企業與音樂業界，過去也因AI學習是否侵害著作權而對簿公堂。2024年，美國索尼音樂娛樂公司（SME）、美國環球音樂集團（UMG），以及美國華納音樂集團（WMG）旗下音樂廠牌曾經提訴，控告營運音樂創作平台Udio和Suno的營運公司。這兩項服務只要輸入簡短指令，就能在數秒內生成音樂。

音樂公司主張，這些平台業者未經許可，讓AI學習使用受著作權保護的歌曲，並要求損害賠償。

之後，華納與Udio及Suno的營運公司和解，同意讓對方使用AI學習歌曲，並簽訂收取對價的合約。業界也開始出現兼顧保障著作權及收益，以及與生成式AI企業合作的趨勢。

報導指出，Anthropic這件官司，將成為觀察音樂業界與快速成長的生成式AI企業，能否共存的新案例。

索尼 Anthropic Sony

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