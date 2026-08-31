東京吉祥寺9間星巴克搶客！密度堪比超商 專家曝3關鍵：築商機護城河

據日媒「ITmedia」報導，日本星巴克於2026年7、8月在東京吉祥寺車站周邊連續開新分店，使附近門市總數達到9間。令人矚目的是，這種在同一商圈密集展店的策略，不但沒有演變成同品牌互搶客源的自相殘殺，反而每間門市天天座無虛席，單店推估年營業額甚至高於全日本平均水準。

吉祥寺能撐起9間星巴克且間間生意興隆，流通零售、服務業專家岩崎剛幸指出，關鍵在於該商圈無可取代的優勢與精準的營運定位：

一、車站極具吸客力

吉祥寺站匯聚JR與京王井之頭線，每日進出站人次突破25萬，兼具居住、轉乘、購物與休閒機能，源源不絕的龐大人潮成為各門市穩固的客源基礎。

二、顧客多以逛街為目的 停留時間長

調查顯示，前往吉祥寺的民眾多以逛街購物與餐飲為目的，大家通常會在街區巷弄悠閒逛街，不會辦完事就立刻返家。這種區域特性，自然在途中衍生出多次需要坐下來歇腳、喝杯咖啡的強烈需求。

三、9間門市各具特色 分流客群

星巴克門市並非複製相同店型，而是依據顧客需求量身打造。例如主打精緻茶飲的「Tea & Cafe」、與三井住友銀行跨界合作的「Olive LOUNGE」、提供客製化水果星冰樂的商場店，以及氛圍悠閒、深受在地外籍人士喜愛的井之頭公園店等，透過精準的市場區隔，不僅解決了過去常態客滿、一位難求的困擾，也全面納入不同需求的客群，更防止顧客流向競爭對手。

這項展店策略，與美國經濟學者霍特林（Harold Hotelling）於1929年提出的「空間競爭」理論非常類似。企業為了不錯失任何潛在顧客，往往會主動聚集在同一個黃金地段密集展店。在日本人口減少的趨勢下，優質商圈日益稀缺，星巴克搶先在吉祥寺以多元店型包圍黃金地段、築起護城河，成功將商圈商機發揮到極致。