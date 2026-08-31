SK海力士赴日覓地 擬合資蓋記憶體廠搶AI商機

SK海力士正評估在日本成立合資事業生產記憶體晶片，以滿足AI暴增的需求，同時控制生產成本。

SK集團會長崔泰源在日本仙台出席韓日商工會議所交流活動時表示，SK海力士正考察多處地點，尋找適合興建合資工廠的地點。

SK海力士上周才在美國印第安納州為一座晶片封裝廠舉行動土典禮，如今也在評估進一步拓展海外生產據點。

崔泰源接受彭博訪問時說：「我們正在日本各地尋找，只要電力及水源條件良好，都會考慮。」被問到可能的合作夥伴及設廠地點時，崔泰源不願透露細節。

SK海力士計劃斥資54兆韓元（約390億美元），擴充南韓晶片生產設施，也正在印第安納州西拉法葉興建先進記憶體封裝廠。

赴日尋找設廠地點，也是SK海力士加深與日本客戶及供應商合作的一環。SK海力士間接持有日本快閃記憶體製造商鎧俠控股（Kioxia Holdings）股權。

SK海力士執行長郭魯正上周表示，正在「審慎研究如何與客戶及供應商共同開拓NAND快閃記憶體市場」。

除高頻寬記憶體（HBM）外，NAND需求也大幅增加。Meta及亞馬遜（Amazon）等大舉投資AI的業者，競相擴充資料儲存容量，並追求比傳統硬碟更快的效能。

SK海力士競爭對手美光科技（Micron）已在日本西部廣島設廠。日本也是多家SK海力士供應商所在地，包括非上市業者Namics及半導體設備大廠東京威力科創；客戶則包括Sony及任天堂。

日本政府也願意大力補助外國晶片業者赴日擴產，台積電便是獲得支援的業者。

崔泰源同時擔任大韓商工會議所會長。他在韓日商工會議所首長年度會議前，出席討論兩國勞動人口減少的活動時說：「現在正是韓國及日本組成經濟共同體的時候。」