快訊

日媒：日駐台機構設核避難所 因應「台灣有事」危機

台股開低走低跌逾600點！46K關卡失守 欣興跌停、南電及金像電逆勢衝高

尼泊爾山洪時間軸曝！暴洪41分鐘才發警報 災前12天中國示警1事

聽新聞
0:00 / 0:00

AI沒吃掉軟體！Salesforce領漲 回補買盤助攻 軟體股反彈料延至10月

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Salesforce財報優於預期，帶動軟體股反彈，市場對AI取代軟體的疑慮開始降溫。路透
Salesforce財報優於預期，帶動軟體股反彈，市場對AI取代軟體的疑慮開始降溫。路透

過去一年，市場擔憂AI將取代軟體、削弱企業訂閱需求，軟體股因而備受壓抑。但隨著Salesforce等龍頭業者繳出亮眼財報，悲觀論調開始鬆動。MarketWatch報導，iShares軟體ETF今年來績效在上周由負轉正，顯示「AI將吃掉軟體」的說法未必成立，這波「史詩級反彈」甚至可能延續至10月。

點燃這波反彈的關鍵，是軟體業風向球Salesforce上周三盤後公布的財報。該公司「當期剩餘履約義務」年增14%，新增年度訂單金額創四年新高，帶動股價隔日大漲22.6%。執行長班紐夫（Marc Benioff）表示，外界原本預期軟體訂閱席次將減少，但Agentforce、銷售、客服與Slack業務均較去年成長；客戶為使用更先進的AI功能，也持續升級至高階套裝方案。

其他軟體商也傳出佳績。Workday上季訂閱營收優於預期，代理型AI產品的年度經常性營收接近6億美元，股價上周五上漲5.8%；CrowdStrike則因AI資安威脅推升需求，繳出公司歷來最佳季度。ServiceNow掌握大量客戶資料，也被視為AI難以取代的資料庫。

VanEck分析師Nicholas Frasse指出，SaaS業者不能一概而論。Salesforce等公司掌握高度專屬的資料，反而可能成為AI受益者。投資人也開始依照個別公司的商業模式選股，不再無差別拋售整個軟體類股。

瑞穗分析師Jordan Klein提醒，這波漲勢主要與機構投資人回補持股有關。許多基金先前減持軟體股、加碼半導體與AI硬體，導致軟體股配置低於大盤權重。他預期回補行情至少延續至9、10月，Salesforce下月Dreamforce大會前仍有上漲空間，但不建議此時追高，相對偏好ServiceNow與微軟。

軟體 財報 ETF

延伸閱讀

AI帶動台股企業Q2獲利創高！網反酸：財報好股價也未必漲

輝達財報本周登場！AI多頭迎壓力測試 網嘆：財報好也可能跌

數位行銷／企業導入AI 老闆別只旁觀

趁輝達法說會前拋售撿便宜！分析師點名今天最後買點：逢低布局AI

相關新聞

日圓再破160 貝森特仍稱控制得還不錯：安倍經濟學已到盡頭

美國財政部長貝森特周日表示，近日日圓走勢「控制得還不錯」，顯示美方不認為日圓再度貶值，已出現上月促使美日罕見聯手干預匯市的失序情況。

美軍再炸伊朗 因革命衛隊欲重布水雷 油價漲逾2% 升破90美元

美國與伊朗在荷莫茲海峽短暫降溫數周後，軍事衝突再度升高。美軍周日空襲伊朗革命衛隊在拉拉克島（Larak Island）上的兩座發射器，理由是伊方準備將水雷射入海峽，伊朗隨即揚言報復。這場攻擊顯示，川普政府一面加強經濟制裁，逼迫伊朗重返談判桌，一面仍動用武力維持航道通行。油價因供應風險再起而走高。

簡立峰專欄／黃仁勳力挺「開源」背後的美中AI角力

近期美國科技業出現一場很有意思的爭論，表面上看是AI模型究竟應該開源還是閉源，實際上已逐漸牽涉到美中科技競爭，甚至開始成為兩國政府較勁的一部分。耐人尋味的是，站在對立兩端的都是美國最頂尖的AI公司，為何輝達執行長黃仁勳力挺開源，OpenAI、Anthropic卻主張管制？在這場競爭裡，台灣又能取得什麼樣的位置？

AI沒吃掉軟體！Salesforce領漲 回補買盤助攻 軟體股反彈料延至10月

過去一年，市場擔憂AI將取代軟體、削弱企業訂閱需求，軟體股因而備受壓抑。但隨著Salesforce等龍頭業者繳出亮眼財報，悲觀論調開始鬆動。MarketWatch報導，iShares軟體ETF今年來績效在上周由負轉正，顯示「AI將吃掉軟體」的說法未必成立，這波「史詩級反彈」甚至可能延續至10月。

華許點燃9月升息押注 債券投資人仍不買帳

聯準會（Fed）主席華許重申抗通膨決心，市場把9月升息機率推高至約60%，但債券市場仍有人不買帳。他們擔心，華許若在通膨居高不下之際再度按兵不動，不只會重創Fed公信力，還會推升長天期美債殖利率。

為救美債不惜傷美元 是什麼讓貝森特有恃無恐？

美國與日本近日聯手干預日圓匯率，美國財政部長貝森特8月19日更宣布擴大長天期美債的購債規模，在此之後，所謂的「貶值交易」（Debasement Trade）即引發華爾街熱烈的討論。何謂「貶值交易」？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。