AI沒吃掉軟體！Salesforce領漲 回補買盤助攻 軟體股反彈料延至10月

過去一年，市場擔憂AI將取代軟體、削弱企業訂閱需求，軟體股因而備受壓抑。但隨著Salesforce等龍頭業者繳出亮眼財報，悲觀論調開始鬆動。MarketWatch報導，iShares軟體ETF今年來績效在上周由負轉正，顯示「AI將吃掉軟體」的說法未必成立，這波「史詩級反彈」甚至可能延續至10月。

點燃這波反彈的關鍵，是軟體業風向球Salesforce上周三盤後公布的財報。該公司「當期剩餘履約義務」年增14%，新增年度訂單金額創四年新高，帶動股價隔日大漲22.6%。執行長班紐夫（Marc Benioff）表示，外界原本預期軟體訂閱席次將減少，但Agentforce、銷售、客服與Slack業務均較去年成長；客戶為使用更先進的AI功能，也持續升級至高階套裝方案。

其他軟體商也傳出佳績。Workday上季訂閱營收優於預期，代理型AI產品的年度經常性營收接近6億美元，股價上周五上漲5.8%；CrowdStrike則因AI資安威脅推升需求，繳出公司歷來最佳季度。ServiceNow掌握大量客戶資料，也被視為AI難以取代的資料庫。

VanEck分析師Nicholas Frasse指出，SaaS業者不能一概而論。Salesforce等公司掌握高度專屬的資料，反而可能成為AI受益者。投資人也開始依照個別公司的商業模式選股，不再無差別拋售整個軟體類股。

瑞穗分析師Jordan Klein提醒，這波漲勢主要與機構投資人回補持股有關。許多基金先前減持軟體股、加碼半導體與AI硬體，導致軟體股配置低於大盤權重。他預期回補行情至少延續至9、10月，Salesforce下月Dreamforce大會前仍有上漲空間，但不建議此時追高，相對偏好ServiceNow與微軟。