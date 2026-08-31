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荷莫茲海峽戰火再起 本周開盤前五件國際事不可不知

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本周開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美軍表示，周日攻擊準備在海峽布雷的伊朗火箭發射裝置，打破數周來的平靜。路透
美軍表示，周日攻擊準備在海峽布雷的伊朗火箭發射裝置，打破數周來的平靜。路透

荷莫茲海峽戰火再起，國際油價大漲。11月布蘭特原油漲破每桶90美元，西德州中級原油逼近86美元。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

荷莫茲再拉警報 國際油價衝上90美元

美軍表示，周日攻擊準備在海峽布雷的伊朗火箭發射裝置，打破數周來的平靜。布蘭特原油本月波動近17美元，停火前景反覆及美國揚言加強孤立伊朗，持續牽動油價。交易商估計，即使美伊尚未達成和平協議，每天仍有約600萬至800萬桶原油通過海峽。伊朗媒體則報導，船舶可沿伊朗核准航線有限度通行，但須繳交通行費。

新加坡時間上午6時5分，11月交割的布蘭特原油上漲2.7%，報每桶90.46美元；10月交割的西德州中級原油（WTI）上漲2.5%，報每桶85.51美元。

美股周線收紅 費半卻熄火 本周就業和博通接棒考驗 AI 行情

聯準會（Fed）主席華許重申抗通膨決心，推高9月升息預期，美股周五小幅收低，科技及晶片股賣壓較重。標普500指數跌0.3%、那斯達克指數跌0.5%，費城半導體指數重挫3.5%，輝達及台積電ADR分別下跌4.6%及2.3%；邁威爾科技更大跌10.3%。三大指數周線仍收高，但費半連跌兩周。市場本周將關注就業報告及博通財報，觀察利率走向及AI行情能否擴及其他晶片股。

日圓再破160 美日護盤撐不到一月 貝森特：怕美債遭殃

美日上月底進行1998年來首度聯手買進日圓干預，不到一個月，日圓升幅已回吐過半，周五再度跌破160日圓兌1美元，終場收160.09。日本一個月來斥資創紀錄的964億美元護盤，效果仍然短暫。Fed主席華許重申抗通膨決心，帶動美元及美債殖利率上升。美國財長貝森特表示，華府出手也為避免日圓匯市失序，引發投資人平倉並推高美國借貸成本。

日圓兌美元今早變動不大，報160.15日圓。

市場押華許9月升息 債券大戶不買單

聯準會（Fed）主席華許重申抗通膨決心後，市場認為9月升息機率超過五成，但部分債券投資人仍不相信Fed會付諸行動，TD Securities也預估利率將維持不變。投資人擔心，華許若在通膨仍居高不下時再度按兵不動，Fed公信力疑慮將重燃，長天期美債殖利率也可能進一步上升。由於華許較少提供政策指引，近月每次談話都引發債市劇烈波動。

G20登場 西方傳醞釀重演廣場協議推升人民幣

20國集團（G20）財長與央行行長會議今天登場。華爾街日報報導，面對中國大陸貿易順差持續擴大，西方國家可能展開多邊協商，聯手促使人民幣升值，仿效1985年「廣場協議」。高盛估計，大陸今年貿易順差可達1.2兆美元，人民幣低估約19%。不過，中國大陸實施外匯管制，加上美歐立場不一，相關構想能否落實仍有疑問。

伊朗 荷莫茲海峽 荷莫茲

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華許點燃9月升息押注 債券投資人仍不買帳

聯準會（Fed）主席華許重申抗通膨決心，市場把9月升息機率推高至約60%，但債券市場仍有人不買帳。他們擔心，華許若在通膨居高不下之際再度按兵不動，不只會重創Fed公信力，還會推升長天期美債殖利率。

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本周開盤前 五件國際事不可不知

荷莫茲海峽戰火再起，國際油價大漲。11月布蘭特原油漲破每桶90美元，西德州中級原油逼近86美元。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

歐美傳醞釀施壓人民幣升值 「廣場協議」恐重演

20國集團（G20）財長與央行行長會議將於當地時間8月31日至9月1日在美國北卡羅來納州阿什維爾舉行，華爾街日報報導，面對中國大陸貿易順差持續擴大，西方國家或藉此次會議開啟多邊協商與討論，醞釀聯手施壓推升人民幣匯價，重演1985年「廣場協議」（Plaza Accord）。

巴隆：AI 泡沫短期不會破

在市場對人工智慧（AI）泡沫的憂慮甚囂塵上之際，巴隆金融周刊（Barron's）根據美國250年來的歷史經驗分析，AI資本支出仍有成長空間，泡沫短期還不會破滅，暗示AI交易與股市漲勢仍有續航空間。

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