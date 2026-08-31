歐美傳醞釀施壓人民幣升值 「廣場協議」恐重演

20國集團（G20）財長與央行行長會議將於當地時間8月31日至9月1日在美國北卡羅來納州阿什維爾舉行，華爾街日報報導，面對中國大陸貿易順差持續擴大，西方國家或藉此次會議開啟多邊協商與討論，醞釀聯手施壓推升人民幣匯價，重演1985年「廣場協議」（Plaza Accord）。

不過，中國大陸外匯管制及美歐內部分歧，也使相關構想面臨阻力。德國總理梅爾茨今年6月在參加完歐盟峰會後發表講話時指控，人民幣被低估了30%。梅爾茨當時就提出，「廣場協議」是解決這個問題的範例。

華爾街日報29日刊出其首席經濟評論員葉偉平的文章「世界為何需要迫使人民幣升值？」指出，當前全球貿易失衡與大陸龐大且持續擴大的貿易順差有關，認為世界可能需要另份「廣場協議」，目標是推高被低估的人民幣，時機現已成熟。文章建議，可將關稅作為執行匯率協議的手段，例如承諾中國大陸若允許人民幣升值，便下調對中關稅。

高盛預測，中國大陸今年貿易順差可能達1.2兆美元，經常帳順差規模更逼近全球GDP的1%。高盛估計，人民幣匯率被低估約19%；美國外交關係協會學者塞瑟（Brad Setser）則認為人民幣低估幅度達35%。

高盛分析，中國大陸內需疲弱及房地產下行，物價表現與發達國家高通膨形成差異，經通膨調整後的實際有效匯率下跌，強化中國大陸出口成本優勢。

與此同時，歐洲對此也提高警惕。法國政府今年2月曾發布報告稱，中國大陸出口浪潮正威脅歐洲生產體系核心，並提出相當於對中國大陸普遍加徵30%關稅的貿易保護措施，或讓歐元兌人民幣貶值20%至30%。

不過，國際間對人民幣是否為造成貿易失衡的主因各執一詞。國際貨幣基金（IMF）及部分經濟學者認為，人民幣低估並非順差主因，應透過財政刺激提振內需。卡內基國際和平研究院中國問題專家Michael Pettis則認為，偏低匯價會壓低國內消費並補貼出口生產者，推高經常帳順差。

另一方面，北京官方及官媒近期多次表態，不接受以匯率為藉口的無理打壓。同時，西方國家內部亦存在政策分歧，包括美國總統川普傾向直接實施單邊關稅而非匯率談判，歐洲各國亦各有考量。