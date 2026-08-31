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巴隆：AI 泡沫短期不會破

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

在市場對人工智慧（AI）泡沫的憂慮甚囂塵上之際，巴隆金融周刊（Barron's）根據美國250年來的歷史經驗分析，AI資本支出仍有成長空間，泡沫短期還不會破滅，暗示AI交易與股市漲勢仍有續航空間。

科技業2024年以來已支出約5,000億美元於晶片、3,500億美元於電力基建、2,000億美元於營建、1,000億美元於網路，Meta、微軟、亞馬遜及Google母公司Alphabet等四大雲端服務供應商（CSP）今年支出總額將逼近7,000億美元，明年預估達1兆美元。

不過，巴隆根據美國電氣化、鐵路建設及網際網路泡沫等資本支出熱潮的歷史經驗指出，在情勢真正棘手之前，經濟能吸納的轉型式科技支出額，相當於國內生產毛額（GDP）的25%。

國際貨幣基金（IMF）預測，美國今年GDP規模約32.38兆美元，以25%計算的警戒水準為8.095兆美元，顯示AI支出還沒達到這個水準，以四大CSP、甲骨文、SpaceX、Anthropic及OpenAI等業者目前的支出速度計算，AI支出要到2030年代初才會觸及警戒線。

Melius研究公司分析師瑞茲認為，「我們將繼續前行」，AI支出規模與持續時間「將超乎任何人所想」。

Alphabet Google 微軟

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