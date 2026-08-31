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囤幣業褪色市值大崩盤 去年中以來蒸發830億美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
去年中以來，囤積比特幣業者的市值已蒸發830億美元，反映業者改變自身商業模式、搶搭加密貨幣買進潮以提振股價的作法並未奏效，象徵「囤幣潮」已退燒。 路透
去年中以來，囤積比特幣業者的市值已蒸發830億美元，反映業者改變自身商業模式、搶搭加密貨幣買進潮以提振股價的作法並未奏效，象徵「囤幣潮」已退燒。 路透

去年中以來，囤積比特幣業者的市值已蒸發830億美元，反映業者改變自身商業模式、搶搭加密貨幣買進潮以提振股價的作法並未奏效，象徵「囤幣潮」已退燒。

英國金融時報（FT）分析顯示，比特幣持有量前50大企業的合計市值，已從2025年7月的1,500億美元，驟降至670億美元。這50家企業中，43家股價低於宣布轉型囤幣業者之前的水準，其中35家的市值蒸發一半以上。

西班牙連鎖咖啡廳、日本服飾零售商及美國電池製造商等數百家企業，在2024年底與2025年全年，均爭相舉債及發行股票來買進比特幣，力圖拉抬自身股價。

囤幣大戶塞勒旗下的Strategy公司從軟體業者轉型，2020年率先成為囤幣公司，並於去年加碼買進比特幣，塞勒也呼籲其他公司高層跟進，進而掀起囤幣潮。

然而，這項趨勢相當短暫。許多公司目前正脫手比特幣，回歸原本的商業模式。

加密貨幣交易公司LO：TECH研究主管麥卡錫說，「此舉原本就是死路一條」，這項趨勢「已消亡，我不認為它會回歸，也不會見到新公司加入」。「整體而言，這個構想本身就欠缺周全考量，動機也不良。企業跑去做與本業完全無關的事情，只為了拉高股價。」

過去一周，受到美國財政部意外干預債市影響，動搖投資人對美元的信心，掀起「貶值交易」，資金轉向比特幣與黃金等資產，帶動其行情回升。即便如此，囤幣業者市值仍遠低於昔日高峰。FT分析顯示，Strategy市值已較去年高峰蒸發790億美元，占前50大囤幣公司整體市值減額的一大部分。

儘管這些公司宣布買進比特幣計畫後，起先激勵股價飆漲，但後來投資人質疑透過舉債和發行股票來買進比特幣的模式，進而打退堂鼓，導致相關業者股價崩跌。

比特幣 加密貨幣

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