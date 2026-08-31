歐盟要管短期租屋平台 允許觀光聖地實施符合比例措施 緩解房屋短缺壓力

英國金融時報（FT）報導，歐盟執委會正準備立法幫助苦於房屋短缺的成員國，打擊Airbnb等假日租屋平台，允許熱門觀光聖地實施符合比例的措施，以緩解住房壓力。

知情人士透露，歐盟即將推出的「可負擔住房法案」（Affordable Housing Act），將訂立相關標準，各城市與地區可據此採取符合比例的措施，以緩解住房壓力。地方政府聲稱，度假短租加劇住房短缺，並推高居民住房成本。

歐盟統計局（Eurostat）數據顯示，2015年至2025年間，歐盟房價上漲近三分之二，租金也漲逾20%。許多成員國房價漲幅超過家庭所得增幅，使年輕世代愈來愈難以進入房市。主因在於，受到都市規劃限制的影響，新屋供給落後需求，尤其在人口稠密的都會區。

歐盟執委會聯合研究中心（JRC）研究則發現，短期租賃愈普遍的地區，住房成本往往愈高。JRC也指出，雖然短租僅占歐盟整體住宅總量的1.2%，但在部分觀光熱點，比率可能高達20%，例如義大利索倫托和克羅埃西亞的杜布羅夫尼克等地。

短期租賃近年頻頻引發觀光業者與地方政府間的法律爭議。阿姆斯特丹、佛羅倫斯和巴黎等城市，近年來陸續祭出限制措施，包含透過許可制度限制短租房源數量，或設定單一住宅每年可出租給旅客的天數上限，巴塞隆納更計劃在2028年前全面淘汰公寓式觀光短租。

但許多限制措施面臨房東與觀光業者的法律挑戰，業者主張這些規定侵犯歐盟法律保障的提供服務的自由。佛羅倫斯市議員維奇尼說，「不管採取什麼措施限制度假短租，都會有人提告」。

歐盟各地法院的判決結果也往往不一致，或不夠明確。

在2020年的一項指標性案件中，歐盟最高法院判定，只要限制措施符合比例原則，地方政府可以住房短缺為由，管制短租。法國房地產法律師德爾伊指出，但「符合比例原則」的具體標準，仍可能成為訴訟的爭議點，使各城市始終處於法律不確定性之中。

Airbnb等平台則否認短租是造成住房短缺的原因，並強調觀光活動可為地方帶來經濟效益。Airbnb歐盟政府事務主管馬夫羅斯表示，「對短租祭出極為嚴格的限制，也不太可能對房價產生影響」，但這麼做「卻會造成實際、且非常具體的經濟衝擊」。