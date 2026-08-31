聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟要管短期租屋平台 允許觀光聖地實施符合比例措施 緩解房屋短缺壓力

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
英國金融時報（FT）報導，歐盟執委會正準備立法幫助苦於房屋短缺的成員國，打擊Airbnb等假日租屋平台，允許熱門觀光聖地實施符合比例的措施，以緩解住房壓力。路透
英國金融時報（FT）報導，歐盟執委會正準備立法幫助苦於房屋短缺的成員國，打擊Airbnb等假日租屋平台，允許熱門觀光聖地實施符合比例的措施，以緩解住房壓力。路透

英國金融時報（FT）報導，歐盟執委會正準備立法幫助苦於房屋短缺的成員國，打擊Airbnb等假日租屋平台，允許熱門觀光聖地實施符合比例的措施，以緩解住房壓力。

知情人士透露，歐盟即將推出的「可負擔住房法案」（Affordable Housing Act），將訂立相關標準，各城市與地區可據此採取符合比例的措施，以緩解住房壓力。地方政府聲稱，度假短租加劇住房短缺，並推高居民住房成本。

歐盟統計局（Eurostat）數據顯示，2015年至2025年間，歐盟房價上漲近三分之二，租金也漲逾20%。許多成員國房價漲幅超過家庭所得增幅，使年輕世代愈來愈難以進入房市。主因在於，受到都市規劃限制的影響，新屋供給落後需求，尤其在人口稠密的都會區。

歐盟執委會聯合研究中心（JRC）研究則發現，短期租賃愈普遍的地區，住房成本往往愈高。JRC也指出，雖然短租僅占歐盟整體住宅總量的1.2%，但在部分觀光熱點，比率可能高達20%，例如義大利索倫托和克羅埃西亞的杜布羅夫尼克等地。

短期租賃近年頻頻引發觀光業者與地方政府間的法律爭議。阿姆斯特丹、佛羅倫斯和巴黎等城市，近年來陸續祭出限制措施，包含透過許可制度限制短租房源數量，或設定單一住宅每年可出租給旅客的天數上限，巴塞隆納更計劃在2028年前全面淘汰公寓式觀光短租。

但許多限制措施面臨房東與觀光業者的法律挑戰，業者主張這些規定侵犯歐盟法律保障的提供服務的自由。佛羅倫斯市議員維奇尼說，「不管採取什麼措施限制度假短租，都會有人提告」。

歐盟各地法院的判決結果也往往不一致，或不夠明確。

在2020年的一項指標性案件中，歐盟最高法院判定，只要限制措施符合比例原則，地方政府可以住房短缺為由，管制短租。法國房地產法律師德爾伊指出，但「符合比例原則」的具體標準，仍可能成為訴訟的爭議點，使各城市始終處於法律不確定性之中。

Airbnb等平台則否認短租是造成住房短缺的原因，並強調觀光活動可為地方帶來經濟效益。Airbnb歐盟政府事務主管馬夫羅斯表示，「對短租祭出極為嚴格的限制，也不太可能對房價產生影響」，但這麼做「卻會造成實際、且非常具體的經濟衝擊」。

歐盟 租金 房價 觀光 Airbnb

延伸閱讀

國家陷兩難／英脫歐公投10年 經濟慢性失血 政局持續陣痛

陸房貸期限延至最長40年 政府祭多項新規救房市

聖嬰現象重挫歐洲農業 全球糧食告急 「3F效應」恐全面爆發

新英相翻轉／打破倫敦集權 柏能靠雙核治理

相關新聞

歐美傳醞釀施壓人民幣升值 「廣場協議」恐重演

20國集團（G20）財長與央行行長會議將於當地時間8月31日至9月1日在美國北卡羅來納州阿什維爾舉行，華爾街日報報導，面對中國大陸貿易順差持續擴大，西方國家或藉此次會議開啟多邊協商與討論，醞釀聯手施壓推升人民幣匯價，重演1985年「廣場協議」（Plaza Accord）。

巴隆：AI 泡沫短期不會破

在市場對人工智慧（AI）泡沫的憂慮甚囂塵上之際，巴隆金融周刊（Barron's）根據美國250年來的歷史經驗分析，AI資本支出仍有成長空間，泡沫短期還不會破滅，暗示AI交易與股市漲勢仍有續航空間。

預期共和黨國會選情不太妙 川普入股企業陷「期中考」挑戰

鑒於共和黨可能在11月的期中選舉失利，市場認為這段時間以來川普政府入股企業的多項協議，將面臨國會與法院的挑戰，可能會逆轉推動這些股票上漲的大部分動力。

南韓槓桿ETF投資潮退燒

三星電子與SK海力士的每日兩倍報酬槓桿指數型基金（ETF），8月來的交易額銳減至只剩6月高點的4%，而且可能出現首次的單月淨流出，顯示當局新實施的繁雜模擬交易課程，已讓當地的槓桿ETF投資狂潮有效降溫。

欺騙、無視指令…人工智慧失控案例飆增

研究顯示，人工智慧（AI）脫離使用者控制、無視指令，甚至以有害方式追求自身目標的案例，已增至歷來新高，欺騙與未能對齊人類目標的嚴重程度，也持續惡化。

G7償債成本 增160億美元

自2月美伊戰爭開打以來，全球公債殖利率攀揚，已推升全球已開發國家的償債成本上百億美元，加重財政壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。