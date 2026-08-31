研究顯示，人工智慧（AI）脫離使用者控制、無視指令，甚至以有害方式追求自身目標的案例，已增至歷來新高，欺騙與未能對齊人類目標的嚴重程度，也持續惡化。

衛報報導，「失控觀測站」（Loss of Control Observatory）分析顯示，企業與個人在7月通報的AI模型真實世界失控事件超過300起，較6月幾乎倍增。「失控事件」是指有明確證據顯示，AI出現私下策劃（scheming）的相關行為。

該觀測站由英國政府旗下的AI安全研究所（AISI）資助成立，去年11月開始追蹤使用者在X上發布、AI偏離指令的情況，包含假冒真人操作者、模仿其寫作風格以自行授權採取行動，以及繞過原本需要經人類批准才能執行的規則。本月傳出一名澳洲健身房會員的個人AI代理擅自行動，將另一名會員從課程候補名單中移除，好讓自己的使用者取得名額。

不過，由於這項統計數據仰賴X平台用戶的主動發文通報，因此資料不完整。但在缺乏其他全面公開監測機制的情況下，這些數據仍能反映AI模型可能出現的行為。