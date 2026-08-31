聽新聞
0:00 / 0:00

欺騙、無視指令…人工智慧失控案例飆增

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

研究顯示，人工智慧（AI）脫離使用者控制、無視指令，甚至以有害方式追求自身目標的案例，已增至歷來新高，欺騙與未能對齊人類目標的嚴重程度，也持續惡化。

衛報報導，「失控觀測站」（Loss of Control Observatory）分析顯示，企業與個人在7月通報的AI模型真實世界失控事件超過300起，較6月幾乎倍增。「失控事件」是指有明確證據顯示，AI出現私下策劃（scheming）的相關行為。

該觀測站由英國政府旗下的AI安全研究所（AISI）資助成立，去年11月開始追蹤使用者在X上發布、AI偏離指令的情況，包含假冒真人操作者、模仿其寫作風格以自行授權採取行動，以及繞過原本需要經人類批准才能執行的規則。本月傳出一名澳洲健身房會員的個人AI代理擅自行動，將另一名會員從課程候補名單中移除，好讓自己的使用者取得名額。

不過，由於這項統計數據仰賴X平台用戶的主動發文通報，因此資料不完整。但在缺乏其他全面公開監測機制的情況下，這些數據仍能反映AI模型可能出現的行為。

人工智慧

延伸閱讀

國際小學堂／開放權重AI 在開源、閉源間折衷

南韓打造全民AI！年底推出 免費、不限用量

記憶體、半導體等材料一路飆漲 AI高成本低獲利引發疑慮

輝達傳注資AI新創Perplexity 帶動新一波建設

相關新聞

歐美傳醞釀施壓人民幣升值 「廣場協議」恐重演

20國集團（G20）財長與央行行長會議將於當地時間8月31日至9月1日在美國北卡羅來納州阿什維爾舉行，華爾街日報報導，面對中國大陸貿易順差持續擴大，西方國家或藉此次會議開啟多邊協商與討論，醞釀聯手施壓推升人民幣匯價，重演1985年「廣場協議」（Plaza Accord）。

巴隆：AI 泡沫短期不會破

在市場對人工智慧（AI）泡沫的憂慮甚囂塵上之際，巴隆金融周刊（Barron's）根據美國250年來的歷史經驗分析，AI資本支出仍有成長空間，泡沫短期還不會破滅，暗示AI交易與股市漲勢仍有續航空間。

預期共和黨國會選情不太妙 川普入股企業陷「期中考」挑戰

鑒於共和黨可能在11月的期中選舉失利，市場認為這段時間以來川普政府入股企業的多項協議，將面臨國會與法院的挑戰，可能會逆轉推動這些股票上漲的大部分動力。

南韓槓桿ETF投資潮退燒

三星電子與SK海力士的每日兩倍報酬槓桿指數型基金（ETF），8月來的交易額銳減至只剩6月高點的4%，而且可能出現首次的單月淨流出，顯示當局新實施的繁雜模擬交易課程，已讓當地的槓桿ETF投資狂潮有效降溫。

欺騙、無視指令…人工智慧失控案例飆增

研究顯示，人工智慧（AI）脫離使用者控制、無視指令，甚至以有害方式追求自身目標的案例，已增至歷來新高，欺騙與未能對齊人類目標的嚴重程度，也持續惡化。

G7償債成本 增160億美元

自2月美伊戰爭開打以來，全球公債殖利率攀揚，已推升全球已開發國家的償債成本上百億美元，加重財政壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。