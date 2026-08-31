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美企Q2獲利激增50%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

隨著美股第2季財報季大致告一段落，標普500指數成分企業上季每股純益（EPS）年比激增近50%，繳出經濟脫離衰退以外時期的超亮眼成績單，但這種快速成長的步伐可能難以延續。

美企上季另一個超凡的成績，為截至6月30日的過去四季EPS總額，比之前四季成長了接近35%，遠高於歷史平均的12.7%。

CFRA投資策略資深副總裁桑達拉姆（Arun Sundaram）列舉推高企業近期獲利的一系列因素，包括：Google、亞馬遜、微軟和特斯拉投資Anthropic、OpenAI與SpaceX所產生的鉅額未實現收益；蘋果、沃爾瑪和寶鹼等消費企業，獲得可觀的關稅退款；美伊戰爭推升油價，帶動能源業獲利大增。

這些因素充分顯示，投資人不應認定美企未來的獲利成長率，仍能維持近期這般亮眼的水準。桑達拉姆表示，隨著時序進入2027年，上述因素將導致年比基期過高。

展望前景，專家認為，投資人不應因為上季獲利的亮眼成長就過度樂觀，應節制看多情緒。歷史經驗顯示，標普500指數成分企業未來12個月的EPS成長率，可能遠低於最近幾季的水準。

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