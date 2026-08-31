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預期共和黨國會選情不太妙 川普入股企業陷「期中考」挑戰

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
自從川普政府洽談收購股份的消息傳出至今一年，英特爾股價已飆升超過300%。圖／彭博資訊
自從川普政府洽談收購股份的消息傳出至今一年，英特爾股價已飆升超過300%。圖／彭博資訊

鑒於共和黨可能在11月的期中選舉失利，市場認為這段時間以來川普政府入股企業的多項協議，將面臨國會與法院的挑戰，可能會逆轉推動這些股票上漲的大部分動力。

過去一年，川普政府前所未見地入股英特爾、稀土礦商MP原料公司等多家企業，引發投資人、尤其是散戶跟進。川普政府洽談入股英特爾消息傳出滿一年以來，英特爾股價已飆升超過300%，MP原料去年7月獲得五角大廈投資以來，股價累計上漲87%。加拿大Trilogy金屬公司去年10月獲華府同意收購10%股權以來，股價也漲73%。

然而，最新民調指向民主黨很可能在期中選舉中，至少贏得參、眾兩院中一院，提高了川普政府股票投資面臨國會和法院審查的風險。BCA研究公司地緣政治和美國政治分析主管格特肯指出，美國體制內尚未充分探討和調解現在這種有點干預主義的做法，「因此過程中必然有所起伏」。

過去美國政府干預民間企業，通常是要拯救這家公司，例如通用汽車在全球金融危機期間陷入破產。當時小布希和歐巴馬當局還因紓困而遭共和黨強烈批評。現在川普政府實際上是在挑選贏家，而非拯救被認為對經濟至關重要的大企業。

對這些股票而言，更常見的疑慮是華府的政治環境。民主黨參議員華倫已致信商務部長盧特尼克，質疑對英特爾的投資。

研究公司Veda Partners的共同創辦人特雷茲表示，民主黨「會盡可能頻繁地、盡可能長時間地攻擊總統」。

川普 英特爾 共和黨 國會

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