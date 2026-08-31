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南韓槓桿ETF投資潮退燒

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

三星電子SK海力士的每日兩倍報酬槓桿指數型基金（ETF），8月來的交易額銳減至只剩6月高點的4%，而且可能出現首次的單月淨流出，顯示當局新實施的繁雜模擬交易課程，已讓當地的槓桿ETF投資狂潮有效降溫。

政府19日上路的最新規定是，若要買賣槓桿ETF，必須完成五天的模擬交易。交易者只能從個人電腦的Windows系統下載程式，而且每天至少花一小時，用虛擬資金學習槓桿交易的規則與風險，以一系列緊縮監管的舉措削弱需求。

幾名南韓散戶就說，新規太麻煩，無法達成。其中一人表示，他聽到模擬交易的第一個反應是太費事了，連試都不想試。

他工作的電腦不能下載外來程式，多帶一台筆電上班也不容易。

彭博彙整數據顯示，追蹤三星電子與SK海力士的個股ETF，8月迄今共流出約10億美元，可能出現首次的單月失血。這些ETF的總資產管理規模，從6月底高峰期的114億美元，8月27日為止縮水至50億美元。

ETF SK海力士 三星電子

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