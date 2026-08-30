美國委內瑞拉石油協議 外媒：美可能掌握中國能源供應

美國今年初推翻委內瑞拉時任總統馬杜洛政權後，近日宣布雙方達成石油協議，時代雜誌專文分析，美國除了握有能源主導權、使伊朗受挫，還可能即將掌握中國的能源供應來源。

根據美國時代雜誌（TIME），美國1月初推翻馬杜洛（Nicolas Maduro）政權僅數小時後，美國總統川普（Donald Trump）發出嚴厲警告：「美國在西半球的主導地位將不再受到質疑。」

委內瑞拉的重要性不僅僅是鄰近美國，它也是大國競逐的地緣政治核心。川普在委內瑞拉的布局，可能影響全球油市、重塑大國聯盟，甚至對攸關國際主權和干預的規範構成威脅。

●石油與能源主導權

理論上，美國掌控委內瑞拉石油業似乎將為華府帶來龐大經濟利益；委內瑞拉擁有全球最大已探明石油儲量。

然而，彭博調查顯示委國7月原油日產量為116萬桶，不到10年前的一半。

委國於2000年代推動石油業國有化後，多年來的制裁、管理不善及缺乏投資持續打擊該國能源基礎設施。

川普之前允諾由美國能源業者投資「數十億、甚至數百億美元」，協助重建委國石油業，但專家警告，這可能需耗時數年、甚至數十年才會看見成效。

不過，更直接的影響是美國看似即將掌握中國其中一個主要能源供應來源。

中國過去提供價值數百億美元貸款給委內瑞拉，委國以原油發放，以「石油換貸款」形式償還，北京此舉旨在確保能源供應不受華府掌控。據此來看，委內瑞拉曾是中國能源安全的「保險政策」。

路透社披露，委內瑞拉去年12月對中國的石油日均出口超過60萬桶，約占中國石油進口總量4%。

隨著馬杜洛被捕，失去這個持續成長的戰略能源合作夥伴，對中國是重大戰略挫敗，未來也可能成為美國施壓的籌碼。

●伊朗受挫

馬杜洛政權垮台將對伊朗造成深遠影響。華府長久以來期盼推翻德黑蘭既有政權。

伊朗自2000年代初期以來一直是委內瑞拉的親密盟友。兩國當時由委國時任強人總統查維茲（HugoChavez）和伊朗強硬派前總統艾馬丹加（MahmoudAhmadinejad）領導，在國際舞台以反對美國霸權自居。

如今這層戰略夥伴關係恐怕將就此中斷，進一步削弱搖搖欲墜的伊朗領導層。

●美國主導西半球

馬杜洛被捕成了川普政府迄今為止在西半球投射影響力最強力的行動。抓捕行動結束不久，其他南美洲國家元首已感受到來自川普的壓力。

川普接受福斯新聞（Fox News）電話訪問時警告「墨西哥問題勢必得處理」，並透露他已詢問墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）是否需要出手協助打擊墨國毒梟。

遭川普指控涉及製毒的哥倫比亞總統裴卓（GustavoPetro）也接獲直接警告。川普說：「他（裴卓）正在製造古柯鹼，這些都流入美國，所以他得小心點。」

古巴共產政權自1950年代以來屢次挫敗美國意圖，但馬杜洛被捕無疑危及古巴生存。川普之前警告古巴領袖、稱之為「失敗的國家」，「那裡的人民受苦許多年，我認為未來勢必會談到古巴」。