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公債殖利率上漲推升G7償債成本上百億美元 加重財政壓力

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
隨公債殖利率攀升，G7的財政壓力日增。美聯社
隨公債殖利率攀升，G7的財政壓力日增。美聯社

自2月美伊戰爭開打以來，全球公債殖利率攀揚，已推升全球已開發國家的償債成本上百億美元，加重財政壓力。

英國金融時報（FT）在分析政府發債數據後發現，七大工業國集團（G7）自美伊開戰後，已額外增加160億美元的債務融資成本，若各國公債殖利率續升，預估到明年第1季時，G7的償債成本將再增加340億美元。

作為G7最大經濟體與全球最大主權債務市場的美國，美伊開打後增加的債務負擔估算達106億美元，占了G7新增融資成本的三分之二，若公債殖利率續揚，預料到2027年第1季時將額外增加217億美元的償債成本。

美伊戰爭導致荷莫茲海峽實質封閉，掀起能源供應危機，英國、義大利、德國、日本等能源進口大國的通膨預期隨之攀升，也提高償債成本。比起G7整體的公共支出承諾，新增的債務金額雖仍有限，但可能進一步加重各國政府原已吃緊的財政壓力。

Jefferies首席歐洲經濟學家庫瑪爾（Mohit Kumar）示警，「利率上漲是股市與信用市場的最大風險之一」，「我們正進入利率進一步上揚會同時成為股票與信用市場利空的領域」，若關鍵的美國10年期公債殖利率升破5%，可能引發股市的負面反應

經濟學家警告，還有幾項因素也可能加重公債殖利率的上漲壓力。彼特森國際經濟研究所（PIIE）所長波森（Adam Posen）表示，「除了通膨風險，美國、法國、日本，以及不時出現問題的英國、甚至德國，政治穩定都面臨實質風險」，「還有地緣政治」，「國防支出提高、人口需求增加、基礎建設支出增長，以及美國以外地區綠能支出攀升，都構成實質利率的上行壓力。」

美債還遭遇財政疑慮與企業大量舉債的壓力，尤其是人工智慧（AI）超大規模雲端業者（hyperscaler）的發債潮。

法國興業銀行（Société Générale）歐洲首席經濟學家馬丁尼茲（Michel Martinez）表示，這個趨勢反映市場正在「對資本不再那麼充裕的世界重新定價」，政府正日益和與AI投資熱潮及其他結構性的支出需求，角逐有限的儲蓄。

G7 公債 公債殖利率

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