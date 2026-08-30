委國臨時總統：與美能源協議效期25年 目標日產原油150萬桶

「1元商店」折扣連鎖業者Dollar General與Dollar Tree上季銷售額都超越市場預期，反映近幾個月來進店消費的顧客增加，原因是面對充滿不確定性的美國經濟環境，消費者試圖讓每一塊錢都花得更有價值。

2026-08-30 14:19