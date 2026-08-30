聽新聞
0:00 / 0:00
委國臨時總統：與美能源協議效期25年 目標日產原油150萬桶
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，委內瑞拉與美國的能源協議有效期將達25年，目標是將原油產量提高至每日150萬桶，同時維護國家對天然資源的主權。
路透社報導，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在深夜發表談話，盛讚美國與委內瑞拉達成「歷史性」協議，將有助於振興經濟、增加政府收入，並有助於塑造國家未來。
羅德里格斯告訴委內瑞拉國營電視台VTV：「這項為期25年的雙邊計畫，規劃開發17座戰略性油田，目標是每日生產逾150萬桶。」
羅德里格斯還說，協議設定的每日150萬桶產量僅是初步目標，整體計畫包括開發8個全新油田區塊，進一步擴張該國能源產業。
委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲量，但多年來投資不足，加上管理不善及遭受制裁，目前每日原油產量僅約125萬桶，仍遠低於其生產潛力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。