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委國臨時總統：與美能源協議效期25年 目標日產原油150萬桶

中央社／ 卡拉卡斯29日綜合外電報導

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，委內瑞拉與美國的能源協議有效期將達25年，目標是將原油產量提高至每日150萬桶，同時維護國家對天然資源的主權。

路透社報導，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在深夜發表談話，盛讚美國與委內瑞拉達成「歷史性」協議，將有助於振興經濟、增加政府收入，並有助於塑造國家未來。

羅德里格斯告訴委內瑞拉國營電視台VTV：「這項為期25年的雙邊計畫，規劃開發17座戰略性油田，目標是每日生產逾150萬桶。」

羅德里格斯還說，協議設定的每日150萬桶產量僅是初步目標，整體計畫包括開發8個全新油田區塊，進一步擴張該國能源產業。

委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲量，但多年來投資不足，加上管理不善及遭受制裁，目前每日原油產量僅約125萬桶，仍遠低於其生產潛力。

委內瑞拉 原油 日產

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