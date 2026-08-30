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長鑫、長江接棒IPO…蘋果傳測陸晶片！中國記憶體步步逼近 美光能撐住優勢嗎？

商業周刊／ 撰文者：黃苡宣 編譯
美國記憶體龍頭美光（Micron）。路透
美國記憶體龍頭美光（Micron）。路透

摘要

中國記憶體廠貼身緊逼！長江存儲拚募資49億美元、蘋果傳密測中國晶片，美光股價雖暴漲7倍，本益比卻不到7倍，市場信任才是它最大的考驗。

原文時間2026/08/25

超額的獲利，永遠會招來競爭者。美光過去一年股價暴漲逾7倍，坐享記憶體搭上AI熱潮的榮景，如今中國業者也想從中分一杯羹，它必須加快研發的腳步。

關卡1》長江存儲搶進IPO，產線升級緊逼

緊接在同業長鑫存儲（CXMT）成功掛牌之後，8月24日，長江存儲（YMTC）已通過母公司向上海證交所申請IPO，計畫募資49億美元，這意味著更多資金將湧入與美光競爭的產品線。

不過，長江存儲對美光的威脅，其實不如長鑫存儲那麼直接。《巴倫周刊》分析，兩者產品重疊有限：長江存儲專攻NAND快閃記憶體，僅占美光營收約4分之1，其餘多來自DRAM。就規模而言，長江存儲首季營收約70億美元，遠不及美光同期415億美元。

真正該留意的，是成長速度——根據Counterpoint Research統計，長江存儲的NAND市占率已從一年前的8%攀升至今年首季13%，逐漸逼近美光，且該公司計畫將上市資金投入產線升級。

關卡2》大客戶蘋果傳倒戈，測試中國晶片

另一個變數，是美光的重要客戶蘋果。《華爾街日報》報導，蘋果已在測試長鑫存儲與長江存儲的晶片，並積極遊說川普政府，希望獲准在海外市場產品中改用中國晶片以壓低成本；並直指美光毛利率已飆破8成，質疑其新增產能將優先分配給出價更高的AI客戶，而非消費電子業者。

美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）則警告，若蘋果獲得批准，恐重演中國衝擊美國鋼鐵業的歷史，摧毀美國記憶體產業根基。

目前蘋果與其他買家因五角大廈將長鑫存儲、長江存儲列為「中國軍工企業」而暫時卻步，長江存儲更被列入貿易黑名單，簡單講，相關管制目前仍為美光提供一定緩衝，但政策風險從未消失。

這場拉鋸已讓美國總統川普頭痛。《華爾街日報》直言，他必須在「壓低消費者物價」與「擴大半導體本土產能」兩大政策目標間做出取捨。

關卡3》前瞻本益比不到7倍！如何拚重新定價

除了野心勃勃的中國對手，以及質疑其暴利的客戶，美光還有一道更難跨越的關卡：說服資本市場相信自己值這個價。

儘管股價暴漲，美光前瞻本益比目前仍不到7倍，遠低於半導體指數平均約20倍——顯示，市場仍把記憶體視為隨景氣循環波動的標準品，而非梅羅特拉口中「AI時代的戰略基礎設施」。

換句話說，比起政策保護，美光更需要的是拿出讓市場心服口服的技術實力。上週日（8/23），美光在史丹佛Hot Chips大會上釋出訊號，簡報聚焦的正是AI需要的高頻寬記憶體（HBM）。

《巴倫周刊》認為，能否在這場下世代HBM競賽中持續甩開韓國對手三星電子與SK海力士，將是市場願不願意重新定價美光的關鍵。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文長鑫、長江接棒IPO，蘋果傳測陸晶片！中國記憶體步步逼近，美光能撐住優勢嗎？

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記憶體 美光

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