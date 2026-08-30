鎖定650億桶戰略儲量 美委石油協議來龍去脈一次看

美國總統川普宣布與委內瑞拉達成石油協議，華府從原本居間為美企赴委國投資石油的牽線者，搖身變為直接投資者。部分委內瑞拉人不滿美國接管石油資源，抨擊這是新形式殖民。

● 公親變事主 華府直接入股委國石油開發商

華爾街日報引述知情人士披露，美國根據協議取得委內瑞拉商人貝丹考（Alejandro Betancourt）旗下的「北美藍能夥伴」（North American Blue Energy Partners,NABEP）公司35%被動持股（意味投資入股35%但不插手經營），並取得以成本價優先購買公司20%石油產量的權利。

知情人士指出，由五角大廈戰略資本辦公室（Office of Strategic Capital）採低價認股權證，使美國無須投入大量資金就能取得北美藍能夥伴公司的股權。五角大廈戰略資本辦公室依法擁有權力，可以透過市場手段達成符合美國國家安全利益的交易。

據知情人士透露，美委石油協議由美國國務院主導，而在談判進入後期、尋找可用融資機制時，美方才轉由戰略資本辦公室參與。最終美國由五角大廈持有股權及石油購買權。

川普政府1月推翻委內瑞拉時任總統馬杜洛（NicolasMaduro）後一度邀集包括埃克森美孚（Exxon Mobil）和康菲石油（Conoco Phillips）在內的美國石油巨頭重返委內瑞拉以迅速恢復產油。

但經過數月談判後，多數美國石油巨頭以安全與法律等因素選擇作罷，不願投資委內瑞拉破敗不堪的石油基礎設施。

● 美國形同獨佔西半球石油鰲頭

這項協議為數月來的秘密談判畫下句點。川普28日晚間在社群媒體發文宣布這項協議，但白宮方面未拿出細節。據稱川普與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在協議宣布前幾天通電話，敲定協議的大致架構。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）稱這項協議將確保西半球將有低成本石油，並降低美國民眾的汽油價格；羅德里格斯則強調，這項協議將帶來超過1000億美元投資、超過2090億美元稅收及數千個就業機會，協助重建委內瑞拉石油產業。

美委達成石油協議，意味華府直接持有一家私人公司的財務權益。目前看來，貝丹考的北美藍能夥伴公司將有機會開發17座委內瑞拉油田，據稱這些油田相當於650億桶石油的蘊藏量（早先原本預估達900億桶），約占整個委內瑞拉石油儲量的20%。

雖然委內瑞拉已探明石油儲量約為3000億桶，高居全球之冠，但因美國長年制裁和國內經濟危機重創石油業，目前石油日產量僅約110萬桶，與美國北達科他州相當。石油分析師們表示，想拉高產量需要好幾年時間，不太可能迅速帶來川普所承諾的汽油價格下跌。

獨立能源研究與商業情報公司Rystad Energy合夥人帕克（Schreiner Parker）說：「若這協議能挺過委內瑞拉日後的政權更迭，川普就等於替美國鎖定超越頁岩油革命規模的戰略石油儲量。然而目前仍充滿變數，關鍵在於這些儲量該如何轉化為實質產能。」

● 美透過爭議性商人攢油 挨轟新形式殖民

貝丹考與羅德里格斯關係密切，但他曾因涉嫌洗錢而遭西班牙及瑞士刑事偵辦，只是目前尚未被起訴。過去兩年他旗下的北美藍能夥伴公司已成為委內瑞拉第二大的民間石油生產商，僅次於美商雪佛龍（Chevron）。

知情人士表示，川普政府之所以找上貝丹考，是認為他有獨特條件最能落實這項計畫：他的公司已在委內瑞拉營運，且與委內瑞拉高層關係密切。

據一名參與談判的人士透露，美國刻意走入股私人企業的方式，一方面也是為讓日後的委內瑞拉政府繼續按協議來走，覺得後續新政府應不致沒收私人企業。

然而這項協議激怒許多委內瑞拉人，也讓美國國內一些石油業者感到困惑。協議讓美國得以控制並取得數量龐大的委內瑞拉石油，被一些人形容為「新形式的美國殖民」。

美國一些官員表示，北美藍能夥伴公司將成為全球握有探明石油儲量第二大的企業，僅次於沙烏地阿拉伯國營的沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）。

而對有意赴委內瑞拉投資的其他美國石油公司而言，這讓它們根本無法與一家獲美國政府支持、並在委內瑞拉掌握大片油田的私人企業競爭。

休士頓大學能源經濟學家賀斯（Ed Hirs）說：「為何美國要挹注一家主要競爭對手，幫它壯大並回過頭與美國石油業者競爭？而且一旦川普離開白宮，協議很有可能就不算數。」

知情人士表示，這項協議除恐削弱新進投資者赴委內瑞拉投資的信心，也不排除日後新的委內瑞拉政府走法律途徑挑戰。委內瑞拉1999年頒布的新憲規定，石油儲量屬於國有，不得出售；批評人士認為，目前的委內瑞拉政府由未經民選、並在川普政府支持下繼續掌權的官員組成，沒有法律權力出售國內的石油權益。