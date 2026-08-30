美勞工統計局下修數據 過去一年就業成長低於預期

美國勞工統計局（BLS）修正後的數據顯示，2025年初到今年初的就業成長速度低於先前公布的數字，顯示美國經濟的實際狀況比先前認為的疲弱。

華爾街日報指出，勞工統計局28日公布的數據顯示，截至今年3月的12個月期間，美國新增的就業人數比先前公布的數字少7.9萬個。

其中民間部門今年3月的就業人數比先前官方數據的數字少17.8萬個，降幅主要集中在零售業與批發業。醫療保健與民間教育，以及專業與商業服務等產業的就業人數，也可能低於先前公布的數字。

相關數據尚待納入季節性因素再進行調整。經季節性調整後的平均就業增幅，仍可能低於目前官方統計的每月約2.3萬個。

偏低的就業增速符合「企業對招人和裁人都抱持猶豫」的氛圍；與此同時，人口老化以及受到嚴格限制的移民政策，也導致新進勞動力供給減少。

至於聯邦、各州及地方政府等公部門的就業人數則比原先數據多9.9萬個。

美國勞工統計局發布每月就業報告時，主要依據一項涵蓋約11.9萬家雇主的調查，這些企業約占美國就業職位的25%。勞工統計局也會從各州的失業保險等稅務紀錄取得更完整的資料。

由於勞工統計局調查的對象只限既有雇主，一些新成立的企業不在調查範圍內，這使得勞工統計局即時估算有多少企業倒閉時面臨困難，因為需要時間判斷一家企業究竟只是停止回覆調查，還是真的已歇業。

雖然今年初勞工統計局推出新的方法及調整相關模型，盼能更精確掌握，但經濟學家們認為改善程度有限，自去年3月以來的就業成長仍可能被高估。

華盛頓郵報指出，2025年4月至今年3月間的民間新增就業，比官方最初公布的數字少；在此期間，總統川普的全球性關稅及其他政策開始對部分經濟領域產生影響。

華郵指出，近年來就業數據的修正結果顯示，美國經濟的實際狀況遠比先前認為的疲弱。這對川普政府而言不是好消息。隨物價上漲加重美國人的負擔，川普政府在期中選舉前已因經濟問題受到抨擊。