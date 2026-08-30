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川普：獲委國650億桶油儲量

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

美國總統川普28日在自創社媒Truth Social寫道，已和委國達成「全球史上最大規模」的石油協議，美國將獲得委國逾650億桶已證實石油蘊藏量中的多數控制權，讓美企能長期開發委內瑞拉部分油田，並確保開採出的原油供應給美國。這項協議象徵美國在委國石油產業扮演的角色大幅擴張。

川普寫道，在他的指示下，美國國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯及委國代理總統羅德里格斯密切合作，並藉由與民間企業的夥伴關係，「在不花美國納稅人一分一毫下」爭取到上述控制權，「這項歷史性的交易，讓美國的石油儲量增加一倍以上，大大增加我們的石油供應，將在未來很長一段時間內大幅降低所有美國人的汽油價格，同時幫委內瑞拉邁向巨大的成功及繁榮」。

川普的聲明幾乎沒有透露協議結構、涉及的油田或企業，以及美國將如何對這些石油蘊藏量行使多數控制權等細節。

羅德里格斯28日也證實委美達成大規模的石油合作協議。據估計，委國擁有全球最大的石油蘊藏量，其地下原油儲量達3,030億桶。

川普 委國 石油

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