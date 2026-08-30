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南韓打造全民AI！年底推出 免費、不限用量

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

南韓政府選定SK電信、Kakao與KT三家公司，打造政府支持的全民人工智慧（AI）服務，9月開始測試，年底全面推出，提供民眾免費且不限用量的生成式AI。

南韓科學技術情報通訊部28日表示，這是從六組競標者中選出，將執行「AI for Everyone」計畫，目標是擴大南韓民眾接觸國內AI的機會，並強化本土AI生態系，降低民眾對美國與中國大陸AI模型的依賴。

首爾當局今年將為此合計提供512顆輝達B200 GPU，並計劃自2027年起補助全國服務成本。李在明政府2026年度編列約10兆韓元（約72億美元）的AI相關支出，是前一年的三倍。

這項計畫不僅提供聊天機器人，也要求AI代理能替使用者執行實際任務，包括政府服務，及醫療、金融、教育和住宅等領域的專業服務。

SK電信將推出「行動導向」AI，讓AI能包辦從規劃到執行的過程，可透過App、網頁、電話及簡訊提供服務，也能利用AI語音為使用者聯繫企業或政府機關。

Kakao則將以該國普及率最高通訊軟體KakaoTalk作為主要入口，結合通用型聊天機器人與AI代理，協助用戶處理預約、申請及付款。KT則將AI服務串連至合作平台，並結合自身的電信與IPTV頻道。

南韓是AI聊天機器人使用相當活躍的市場。調查顯示，該國約四分之一民眾付費用AI，另有超過2,000萬人使用免費版本。

南韓 AI 免費

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