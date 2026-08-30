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巴拿馬塞船 運輸業奇招突圍！液化石油氣船在港外船對船轉駁

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
巴拿馬運河船隻壅塞情況日益嚴重，迫使部分液化石油氣（LPG）運輸船改走反常航線，有的遠繞南美洲，有的則可能已開始採取船對船轉運的方式。示意圖。 路透
巴拿馬運河船隻壅塞情況日益嚴重，迫使部分液化石油氣（LPG）運輸船改走反常航線，有的遠繞南美洲，有的則可能已開始採取船對船轉運的方式。示意圖。 路透

巴拿馬運河船隻壅塞情況日益嚴重，迫使部分液化石油氣（LPG）運輸船改走反常航線，有的遠繞南美洲，有的則可能已開始採取船對船轉運的方式。

彭博引述船舶追蹤資料、交易商及船舶經紀商報導，最近有兩艘大型液化石油氣運輸船，在巴拿馬太平洋岸的巴爾博亞（Balboa）港外罕見進行船對船轉駁。交易商表示，這種做法可讓船身較窄的巴拿馬型船反覆穿越運河，把液化石油氣送至太平洋側，再轉駁給前往亞洲的大型運輸船。

伊朗戰事使更多船隻改道巴拿馬運河，但因聖嬰現象造成降雨不足，當局不得不限制船舶載貨量，並減少每天可以通過運河的船隻。近幾個月來，未事先預約的船舶等候時間拉長，部分業者甚至支付數百萬美元插隊。

巴拿馬運河發言人28日表示，目前運河附近有14艘未預約船舶等候通行，另有115艘已排定過河。未事先預約通行時段的船舶，只能在運河入口外排隊；由太平洋側前往大西洋側最久須等八天，反方向則最多等四天。

受影響最大的是船身較寬的新巴拿馬極限型船（Neopanamax）。這類船舶通常負責把LPG由美國墨西哥灣沿岸運往亞洲。交易商指出，船身較窄、使用另一套船閘的巴拿馬型船，運費及等候時間的增幅相對較小。

在巴爾博亞港外，巴拿馬型船Energia Grandeur正把貨物轉給新巴拿馬型船Eneos Wisdom。Energia Grandeur原本載運LPG橫越太平洋前往日本，途中卻掉頭折返。

兩艘大型運輸船均由法國能源業者道達爾能源（TotalEnergies）承租。交易商推測，業者大概認為讓Energia Grandeur往返運河接駁貨物，比讓這艘船耗費一個月航向亞洲更為划算。

此外，巴拿馬運河塞船也迫使另一艘大型液化石油氣運輸船Gas Scorpio罕見地繞行南美洲，前往美國裝貨。這條航線成本高昂，航程約增加一個月。這艘船從山東濱州港出發，目前位於智利外海，目的地是休士頓。

上一次出現類似航程是在2023年，當時降雨不足也導致巴拿馬運河交通受阻。

East Daley Analytics天然氣液體首席分析師倫頓（Julian Renton）說：「荷莫茲海峽情勢緊張，已使全球液化石油氣市場承受沉重壓力，實在禁不起巴拿馬運河再來添亂。這正是地緣政治、氣候與能源安全如今彼此牽動的鮮明寫照。」

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