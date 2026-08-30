聽新聞
0:00 / 0:00

長鑫存儲控告美國防部 不滿被列軍工企業黑名單

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
長鑫存儲不滿遭美國國防部列為軍工企業黑名單，已向美國法院提告。（法新社）
長鑫存儲不滿遭美國國防部列為軍工企業黑名單，已向美國法院提告。（法新社）

大陸DRAM廠長鑫存儲不滿遭美國國防部列為軍工企業黑名單，向美國法院提告，主張相關決定武斷、缺乏證據，並侵犯正當程序權利，要求撤銷認定並移出名單。長鑫正積極拓展海外市場，長期希望進軍美國，但美國出口管制等地緣政治風險，仍為其國際化布局增添變數。

長鑫存儲在拜登政府時期被認定為「中國軍事企業」。今年2月，美國國防部最新修改的貿易黑名單當中，一度去除長鑫存儲與長江存儲這兩家記憶體大廠。不過，就在外界注意到新名單後沒多久，美國國防部便撤下這份建議更新名單。

路透報導，長鑫存儲在訴狀中表示「長鑫存儲與中國軍方沒有關聯」、「長鑫存儲設計、生產和銷售DRAM晶片，是供民用及商業用途，而非軍事用途」。

法院文件顯示，長鑫存儲尋求推翻這項認定，並將公司從美國國防部的名單中移除。遭列入該名單可能導致政府採購方面的限制，並損害公司聲譽。

這起訴訟是在美國哥倫比亞特區聯邦地方法院提出，被告包括美國國防部、國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）、副國防部長范伯格（Steve Feinberg），以及負責工業基礎政策的助理國防部長卡德Michael Cadenazzi。

長鑫存儲這次提起的訴訟，與其他中國大陸企業採取的法律行動類似。今年6月，阿里巴巴也因被列入美國國防部認定與中國軍方有關聯的企業名單，而對美國政府提起訴訟。

路透此前報導，長鑫存儲長期而言希望進入美國市場。日前，市場調查機構Counterpoint Research指出，長鑫存儲近期市占率持續提升，加上蘋果業務機會、全球出口需求恢復以及即將進軍HBM市場等因素，公司未來增長具備較好的發展前景。

美國 黑名單 地緣政治風險 中國

延伸閱讀

川習會前震撼彈！傳川普擬准蘋果採購長鑫長江 記憶體鏈引發關注

DRAM業洗牌…長鑫拚追上美光 通用產品領域進入第一梯隊

長鑫科技LPDDR6進入客戶驗證 加速推進量產

五角大廈封殺Anthropic 美法官裁定違法阻禁令

相關新聞

解讀兩極 華許放鷹？ 9月決策考驗大

美國聯準會（Fed）主席華許廿八日在全球央行年會表態，讓市場相信他真的有決心藉由升息壓制通膨。只不過，他也表達，升息與否，靜待九月就業與ＣＰＩ（消費者物價指數）數據。換言之，若總經數據轉弱，聯準會就可合理維持利率不變，只有數據重新顯示通膨或就業過熱時，才需要考慮升息。

華許偏好「安靜聯準會」 AI是新變數

聯準會（Fed）主席華許上任後，首度在全球央行年會上發表主題演說，重點聚焦於貨幣政策更重視即時數據、人工智慧（ＡＩ）將對經濟和貨幣政策帶來影響，而他也再度強調，投資人根據經濟本身判斷利率，別只盯著聯準會決策官員的談話，「各位可將我今天的談話內容稱為大綱，也可以稱之為步道路線圖，但請不要說是前瞻指引」。

美委石油協議能讓油價降嗎？關鍵問答一次看

美國總統川普稱與委內瑞拉達成「全球史上最大石油協議」，但美聯社分析指出，這項交易短期內恐怕難以壓低美國汽油價格。委內瑞拉...

美股收低 科技股和晶片股跌勢較重…本周有兩大考驗

美國股市28日收低，科技股和晶片股跌勢較重。聯準會（Fed）主席華許重申抗通膨決心，推高9月升息預期，帶動短天期美債殖利率大漲。美股本周將迎接兩大考驗：美國就業報告將左右利率走向，博通財報則要證明，輝達（NVIDIA）點燃的AI行情能否延續並擴大至其他晶片股。

華許喊打通膨！升息機率增 市場預估下月升1碼機率達58%

聯準會（Fed）主席華許在傑克森洞全球央行年會強硬表態，讓市場相信他真有決心藉升息壓制通膨，也洗刷7月記者會立場含糊的印象。但這番話也讓Fed在9月更難不升息：除非接下來通膨或就業數據明顯轉弱，Fed若按兵不動，反而可能再度損害公信力。

美日干預失靈 日圓再貶破160

聯準會（Fed）主席華許強調將把通膨壓回目標，帶動美元及美債殖利率上升，使市場提高對Fed升息預期。隨著美元走強，日圓匯率28日再度跌破160日圓兌1美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。