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美日干預失靈 日圓再貶破160
聯準會（Fed）主席華許強調將把通膨壓回目標，帶動美元及美債殖利率上升，使市場提高對Fed升息預期。隨著美元走強，日圓匯率28日再度跌破160日圓兌1美元。
根據彭博資訊報價，日圓兌美元28日一度貶值0.5%，至160.20日圓兌1美元，寫下一個月來最低，終場貶值0.4%，收在160.09。
美日上個月底是1998年來首度聯手買進日圓干預，當時日圓接近164日圓兌1美元。日本一個月來斥資創紀錄的964億美元護盤，但日圓未能升破155日圓後又再轉弱。避險基金也連續兩周增加日圓空頭部位。
美國財政部長貝森特書面回覆參議員華倫質疑時表示，「日本是美債最大海外持有國，日圓若劇烈失序，可能迫使投資人平倉，擾亂全球市場，最終推高美國家庭及企業借貸成本」。
貝森特未透露美方投入多少資金，只表示財政部動用外匯穩定基金既有外幣資產買進日圓。他強調，美方並未貸款給日本，日本也不欠美國財政部任何款項。
日圓跌破160後，市場預期干預壓力將升高。不過這波跌勢主要由美元及美國利率上升帶動，加上日本銀行（日銀）下月將開會決定利率，當局可能暫時觀望。市場目前估計，日銀下月升息機率約80%。
美銀外匯策略師科恩表示，日圓觸及160這道重要心理關卡，市場對當局再度干預預期勢必升高；但這波走勢主要受到美元及美國利率推動。道富環球投資管理資深固定收益策略師駱正彥認為，160已不只是衡量日圓是否偏低的價位，更逐漸成為政策防線。
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