9月Fed升息機率將近60%？伊爾艾朗舉3理由：市場高估了

美國聯準會（Fed）主席華許周五在傑克森洞央行年會發表演說後，美債殖利率曲線從陡峭轉為扁平，顯示交易員相信Fed將開始採取行動抑制通膨，9月升息機率逼近60%。但經濟學家認為，市場高估了。

華許這場演說普獲好評，「鷹派」發言說服一些原先質疑他抗通膨決心的交易員。芝商所（CME）FedWatch Tool網站顯示，交易員如今認為Fed最快下月就會升息，機率躍升至將近60%，比本周稍早的30%出頭幾乎倍增。

FactSet資料顯示，美國2年期公債殖利率28日上升12個基點至五周來最高的4.352%，30年期殖利率大致持穩於5.207%，呈現「殖利率曲線扁平化」（短債殖利率升幅明顯大於長債）。由此可見，市場開始相信華許放鷹是認真的，因而認為利率近期內將走高；而長期觀之，緊縮政策終將導致通膨降溫。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗則認為，市場推估9月Fed升息或然率直逼60%，「似乎太高」。他列舉三個原因：市場通膨預期仍然穩定；人工智慧（AI）驅動生產力成長，令人有理由更樂觀看待未來供應面展望，AI需求面顧慮也可能減輕；Fed升息將打擊大多數對利率敏感且已步履蹣跚的產業，例如房地產業。

XTB研究主管布魯克絲也指出，華許的「鷹派」言論不足以確保通膨會穩定下滑，「如果經濟數據並沒有擺向鷹派那方，我認為這場演講後的市場反應可能迅速減退」。她舉例說，倘若下周五（9月4日）出爐的美國8月非農就業報告又很弱，可能瞬間澆熄9月升息展望。

華許的演說也留給債市一個懸而未決的疑問：Fed打算如何管理資產負債表？眾所周知，華許主張縮小現約6.7兆至6.8兆美元的資產負債表規模，希望減持債券，同時避免對融資市場造成干擾。而這種立場，與美國財長貝森特試圖藉回購長債、壓低殖利率的做法，簡直南轅北轍。

Fidelis Capital固定收益部門主管甘斯特說：「華許對此保持沈默...我們目睹財長貝森特企圖壓低長債殖利率，作為回購計畫的一環。華許的觀點則是減少Fed在市場的足跡，降低政府對長端利率的影響。我認為，假如他有提到Fed往後的資產負債表政策，必定會與財政部的行動互相牴觸。」