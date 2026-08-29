美國卡車貨運業慘澹四年終迎復甦！ 這回竟是拜AI之賜

歷經四年不景氣，美國卡車貨運業終於復甦，而人工智慧（AI）投資熱潮是使這個行業脫疲翻醒的重要推手。

美國卡車貨運類股今年表現遠比美股大盤耀眼，道瓊美國卡車運輸指數（DJUSTK）年初迄今漲幅逼近30%，扭轉去年跌7%、2024年跌4%的頹勢。

MarketWatch報導，業內人士說，即期運價漲幅約35%，合約運費漲幅約10%。彭博行業研究分析師認為，這波運價漲勢看來後繼有力，使卡車貨運公司2026下半年迎來強勁獲利，而且可望一直旺到2027年，甚至嘉惠其他形式的運輸行業，例如鐵路運輸。

這與前幾年情景大異其趣。2020年新冠疫情爆發期間，美國卡車貨運業曾享有一波榮景，當時疫情帶動網購包裹運送需求暴增，業者生意應接不暇，吸引更多中小型運輸業者進入市場，最終導致運能過剩。隨著消費者需求減弱，過去四年來，卡車貨運營運艱困，迫使一些業者關門歇業，尤其是小公司。

去年底至今年初，卡車貨運業終於迎來轉機。儘管美國房市景氣仍然疲軟，AI投資熱潮卻帶來一股順風，主要拜資料中心興建熱潮之賜。目前全美營運中的資料中心超過3,000座，另有逾1,500座在興建中，儘管各地抗議聲四起。

資料中心興建熱潮帶旺卡車貨運業務興隆，無側欄和車頂的平板卡車運輸業者受惠最大，因為能載運重物以及非標準尺寸的設備。冷藏卡車和乾貨廂式卡車也連帶受惠，因為資料中心除了配備通風、供水等設備外，通常也需要安裝加熱和冷卻設備，需要卡車載運。

FTR運輸情報公司副總裁懷斯說：「房市相當疲弱，工業復甦仍在初期階段。成長真正壯觀的在資料中心興建領域。」他表示，假如此刻房市景氣也強，難以想像平板卡車業要如何應付，「根本不可能滿足需求」。

不過，TD Cowen分析師賽德指出，對卡車貨運業來說，總體經濟是「一大未知數」，消費者支出可能減弱是隱憂。柴油價格高漲，全美均價已從一個月前的每加侖5.3美元漲到5.62美元，加重成本壓力。

但賽德預期，美國卡車貨運業可望「迎來為期多年的復甦，原因是以往景氣周期較短，因為補足運能相對迅速；但歷經四年不景氣（將許多業者淘汰出局），迅速補足運能缺口的能力已消失。」