AI襲來！巴菲特的價值投資還管用嗎？ 專家警告這類股票恐重傷

「股神」巴菲特的「價值投資」，在人工智慧（AI）所驅動的大籌資時代，還管用嗎？知名科技播客帕特爾（Dwarkesh Patel）警告，投資激增，加上利率可能走高，恐將嚴重打擊傳統的、巴菲特式的價值型股票。

首先，是折現率（discount rate）的威脅。帕特爾認為，隨著OpenAI、Anthropic等AI領導公司迅速擴大算力，資本將大幅流向微軟（Microsoft）、Google母公司Alphabet 、亞馬遜（Amazon）、臉書母公司Meta Platforms等科技巨頭所經營的超大規模雲端基礎設施，令那些以穩健獲利來估值的傳統企業，很容易面臨估值急劇下跌的風險。

他在X平台上的分析文章寫道：「多數股票也都可能遭到重創。任何以穩定現金流進行估值的股票，都會在折現率上升時價格崩跌，最終形成一種市場股票報酬槓鈴型兩極化的分布。」

另一個問題是資本成本上升。帕特爾另外在Podcast節目裡討論經濟環境時提到，殖利率飆升將對那些可預測、存續期間較長的股票，造成最嚴重的打擊。更高的折現率會降低企業未來獲利的現值，從根本上重新對傳統企業資產進行定價。

他特別指出，「巴菲特、波克夏那類，能夠持續產生良好現金流達30年」的股票，將會是被重新定價的主要目標。因為，當資本湧向資料中心、半導體、能源、機器人等承諾帶來巨額回報的產業時，這些傳統企業將面臨資金流失。

帕特爾說：「整體市場可能會因AI股票的推動而上漲，但幾乎所有其他股票都會下跌。」投資人將要求遠高於以往的殖利率，才會願意將資本鎖在傳統企業裡。他認為，隨著資本機會成本飆升至歷史高點，這場轉型將使傳統現金流資產，遭受嚴重懲罰。