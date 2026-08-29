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AI襲來 巴菲特的價值投資還管用嗎？專家警告這類股票恐重傷

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AI襲來！巴菲特的價值投資還管用嗎？ 專家警告這類股票恐重傷

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
波克夏董事長巴菲特。 美聯社
波克夏董事長巴菲特。 美聯社

「股神」巴菲特的「價值投資」，在人工智慧（AI）所驅動的大籌資時代，還管用嗎？知名科技播客帕特爾（Dwarkesh Patel）警告，投資激增，加上利率可能走高，恐將嚴重打擊傳統的、巴菲特式的價值型股票

首先，是折現率（discount rate）的威脅。帕特爾認為，隨著OpenAI、Anthropic等AI領導公司迅速擴大算力，資本將大幅流向微軟（Microsoft）、Google母公司Alphabet 、亞馬遜（Amazon）、臉書母公司Meta Platforms等科技巨頭所經營的超大規模雲端基礎設施，令那些以穩健獲利來估值的傳統企業，很容易面臨估值急劇下跌的風險。

他在X平台上的分析文章寫道：「多數股票也都可能遭到重創。任何以穩定現金流進行估值的股票，都會在折現率上升時價格崩跌，最終形成一種市場股票報酬槓鈴型兩極化的分布。」

另一個問題是資本成本上升。帕特爾另外在Podcast節目裡討論經濟環境時提到，殖利率飆升將對那些可預測、存續期間較長的股票，造成最嚴重的打擊。更高的折現率會降低企業未來獲利的現值，從根本上重新對傳統企業資產進行定價。

他特別指出，「巴菲特、波克夏那類，能夠持續產生良好現金流達30年」的股票，將會是被重新定價的主要目標。因為，當資本湧向資料中心、半導體、能源、機器人等承諾帶來巨額回報的產業時，這些傳統企業將面臨資金流失。

帕特爾說：「整體市場可能會因AI股票的推動而上漲，但幾乎所有其他股票都會下跌。」投資人將要求遠高於以往的殖利率，才會願意將資本鎖在傳統企業裡。他認為，隨著資本機會成本飆升至歷史高點，這場轉型將使傳統現金流資產，遭受嚴重懲罰。

巴菲特 AI 股票

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9月更難不升息？Fed主席華許央行年會放鷹 開盤前先回顧5國際大事

聯準會（Fed）主席華許在傑克森洞全球央行年會強硬表態，讓市場相信他真有決心藉升息來壓制通膨，也洗刷7月記者會立場含糊的印象。但這番話也讓Fed在9月更難不升息：除非接下來通膨或就業數據明顯轉弱，Fed若按兵不動，反而可能再度損害公信力。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

Cursor既被SpaceX收購 OpenAI不信馬斯克守約 11月停止合作

OpenAI在X發文說，AI程式設計代理工具Cursor被SpaceX收購後，將結束與Cursor的合作關係。

美股周線收紅 費半卻熄火 下周就業和博通接棒考驗AI行情

美國股市周五小幅收低，但科技股和晶片股跌勢較重。聯準會（Fed）主席華許重申抗通膨決心，推高9月升息預期，帶動短天期美債殖利率大漲。美股下周將迎接兩大考驗：就業報告將左右利率走向，博通（Broadcom）財報則要證明，輝達（NVIDIA）點燃的AI行情能否延燒其他晶片股。

華許重拾抗通膨公信力 卻把自己逼進9月升息死角

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法人看好這檔美股還有87％上漲空間 目前本益比才5倍「過度折價」

隨著人工智慧（AI）需求持續由高頻寬記憶體（HBM）擴散至傳統伺服器DRAM及企業級固態硬碟（eSSD），記憶體產業結構性轉變更加確立。本土投顧報告指出，同業最新財報與專家調研持續驗證產業供需吃緊態勢，在產能瓶頸限制新增供給、新型長約提高客戶違約成本的雙重支撐下，美光獲利高檔能見度大幅拉長，並維持美光「買進」投資評等，目標價上看1,748美元，相較於近期收盤價約具備87％的潛在上漲空間。

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