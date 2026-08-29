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華許全球央行年會首秀放鷹 3大重點一次看

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國聯準會主席華許。美聯社
美國聯準會主席華許。美聯社

美國聯邦準備理事會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）今天首度在全球央行年會上發表主題演說，談及貨幣政策前景以及對人工智慧（AI）的樂觀展望。

綜合美聯社和「財經內幕」（Business Insider）報導，華許表示通貨膨脹仍然過高，暗示聯準會未來幾個月可能需要升息以壓低通膨，這是他迄今對經濟前景釋出的最明確訊號。

以下是有關華許演說的3大重點：

●別稱為「前瞻指引」

華許在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）山區舉行的全球央行年會發表主題演說，開場便以hike（健行、升息）雙關語和登山路線圖作為比喻。

他說道：「以下是我今天上午談話內容的簡要概述。諸位可以稱為大綱，也可以稱之為步道路線圖，但請不要說是前瞻指引。」

華許接著再次強調他擔任主席的核心信念，認為聯準會應停止公開預測未來的貨幣政策。過去他就曾反對季度預測、點陣圖，以及對利率決策詳細說明理由。華許說，這些聯邦公開市場委員會（FOMC）的慣例不適用於現代，可能導致市場不必要的波動。他表示偏好「更安靜的聯準會」。

華許說，他的工作小組將建立比前瞻指引更有力的替代方案。這些工作小組專注於改進聯準會在溝通、就業與生產力、數據、通膨及資產負債表等方面的做法。

他說「我不會等到以後才在聯準會引入創新措施來讓我們符合宗旨」，還說「在溝通未來政策決策時，透明度本身並非美德」。

●貨幣政策更重視即時數據　暗示通膨不降可能升息

華許勾勒出他對利率決策的指導原則。

他希望聯準會更重視即時數據與趨勢，而非僅依賴政府每月發布的就業和通膨報告等資料。

他也強調聯邦公開市場委員會在平衡供需動態方面的角色，並認為聯準會在這方面應只根據具體數據做出反應。

他說：「昨天的消息往往會被誤以為是現在發生的狀況。」

華許還說，他致力於實現聯準會2%的通膨目標以及就業最大化，不負一向的鷹派形象。

他表示：「物價穩定不會自動實現，通膨也未必會均值回歸。維持物價穩定是聯準會的職責。」他還說：「我不認為聯準會的雙重使命會互相衝突。畢竟，高通膨本身對經濟繁榮就極具危害。」

對華許而言，貨幣至關重要。華許表示在他任內，聯準會除了例行關注政府體系內的資金流動外，他也將更密切注意資金在整體經濟中的流動，特別是銀行、金融公司以及其他民間部門。

華許也表示：「我們必須確信基本通膨正明確且以夠快速度朝我們的目標前進。否則，我們還有工作要做。」

華許並未暗示近期即將升息，但這番話似乎顯示他在必要時將支持升息。

●AI可望推升生產力

華許表示，他對當前美國經濟的核心提問是：「AI的應用是否會帶動整體經濟生產力出現顯著且持續的提升？如果會，何時發生？」

在他看來，新科技的影響將對整體價格動態與勞動市場帶來淨正效益。他坦言，AI投資報酬率何時能實現仍不明確，尤其是AI實驗室、晶片製造商、能源業者及雲端服務供應商的規範正快速演變。各大AI公司的定價模式以及詞元（Token，指AI模型的最小運算單位）的演變是他密切關注的重點。

華許表示，負責生產力與就業的工作小組將帶頭推動AI相關工作。他先前曾說AI是美國經濟迎來的最佳發展之一，也是美國創新能力的證明。

他今天說：「我們體認到AI是新的變數，可能是新的生產要素，將對經濟和貨幣政策執行產生影響。」

儘管如此，華許表示，他理解這對企業及其員工而言攸關重大。

他說：「很多事情都取決於我們所做的選擇。」

華許 通貨膨脹 通膨

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