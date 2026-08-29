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Cursor既被SpaceX收購 OpenAI不信馬斯克守約 11月停止合作

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
OpenAI在官網發文說，已通知Cursor將逐步終止雙方合約。路透
OpenAI在官網發文說，已通知Cursor將逐步終止雙方合約。路透

OpenAI在X發文說，AI程式設計代理工具Cursor被SpaceX收購後，將結束與Cursor的合作關係。

OpenAI另在官網發文說，已通知Cursor將逐步終止雙方合約，並提議於11月12日停止服務。

OpenAI說：「我們作出這項決定，是因為馬斯克旗下企業過去曾違反合約，使我們無法確信SpaceX會依照服務條款使用我們的技術。」

SpaceX 6月同意斥資600億美元收購Cursor，交易預計本季完成。

OpenAI 馬斯克 SpaceX

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