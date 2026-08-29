Cursor既被SpaceX收購 OpenAI不信馬斯克守約 11月停止合作

隨著人工智慧（AI）需求持續由高頻寬記憶體（HBM）擴散至傳統伺服器DRAM及企業級固態硬碟（eSSD），記憶體產業結構性轉變更加確立。本土投顧報告指出，同業最新財報與專家調研持續驗證產業供需吃緊態勢，在產能瓶頸限制新增供給、新型長約提高客戶違約成本的雙重支撐下，美光獲利高檔能見度大幅拉長，並維持美光「買進」投資評等，目標價上看1,748美元，相較於近期收盤價約具備87％的潛在上漲空間。

2026-08-29 10:56