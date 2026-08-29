美股周線收紅 費半卻熄火 下周就業和博通接棒考驗AI行情

美國股市周五小幅收低，但科技股和晶片股跌勢較重。聯準會（Fed）主席華許重申抗通膨決心，推高9月升息預期，帶動短天期美債殖利率大漲。美股下周將迎接兩大考驗：就業報告將左右利率走向，博通（Broadcom）財報則要證明，輝達（NVIDIA）點燃的AI行情能否延燒其他晶片股。

標普500指數和那斯達克綜合指數分別下跌0.3%和0.5%，費城半導體指數大跌3.5%，其中輝達（NVIDIA）和台積電ADR分別回落4.6%和2.3%。不過，美股三大指數周線仍上漲，但費半下跌2.3%，已連二周熄火。

邁威爾科技（Marvell Technology）上季營收及獲利雖維持強勁成長，股價卻重挫10.3%。投資人把焦點放在邁威爾和Google合作案的營收認列時程，擔心部分收入無法如期實現。

科技股賣壓沉重。IG North America策略師穆馬特（Peter Mulmat）指出，AI類股價位偏高，投資人會挑剔任何出貨時程落差。企業提出數年後的成長預測，也會不斷墊高市場期待，只要其中一環節未能配合，股價便容易受到重懲。

華許表示，Fed目前應把物價放在首位，必須確認基本通膨正明確且以足夠速度回到2%目標，否則「還有工作要做」。市場預估Fed 9月升息1碼的機率，隨即由35%升至約58%，今年底前至少升息一次則幾成定局。

對政策最敏感的美國2年期公債殖利率大升11.8個基點至4.348%，創3月來最大單日升幅；10年期殖利率升5個基點至4.721%，30年期殖利率僅升1.6個基點至5.207%。短債殖利率升幅較大，反映市場相信Fed會升息壓制通膨，並避免長期物價失控。

Catalyst Funds分析師霍森塔勒（Larry Holzenthaler）認為，華許成功恢復市場信心，市場反應正是Fed希望看到的結果。標準渣打策略師也指出，華許劃清抗通膨底線，至少暫時消除市場對其公信力的疑慮，支撐美元走強。

不過，TD Securities策略師穆紐斯（Oscar Munoz）提醒，市場可能反應過度，9月是否升息仍取決於接下來的就業及通膨數據。升息雖可穩定長期通膨預期，卻會提高企業及消費者借貸成本，也可能壓抑股市估值。

展望下周，8月非農就業人數預料增加5.8萬人，失業率維持4.1%；7月就業人數意外減少2.3萬人。PNC資產管理投資長阿加蒂（Amanda Agati）表示，市場將觀察8月就業是否持續轉弱，或恢復成長。

股市最希望看到的，是就業溫和回升、又不至於迫使Fed升息。數據若太強，升息預期及殖利率可能再升；若過弱，市場又會擔心經濟失速。

博通周三財報則是AI行情另一項考驗。輝達意外端出2028會計年度營收成長70%的預測，市場將觀察博通能否提出同樣明確的長期展望。AI仍是美股主要動力，但資金已更挑剔；下階段漲勢能否延續，須同時通過利率、就業及企業獲利三道考驗。