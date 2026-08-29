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華許重拾抗通膨公信力 卻把自己逼進9月升息死角

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
華許說：「我們必須確信基本通膨正明確且以足夠速度朝目標前進，否則還有工作要做。」美聯社
華許說：「我們必須確信基本通膨正明確且以足夠速度朝目標前進，否則還有工作要做。」美聯社

聯準會（Fed）主席華許在傑克森洞全球央行年會強硬表態，讓市場相信他真有決心藉升息來壓制通膨，也洗刷7月記者會立場含糊的印象。但這番話同時提高9月升息門檻：除非接下來通膨或就業數據明顯轉弱，Fed若按兵不動，反而可能再度損害公信力。

9月升息機率升至58%

華許指出，近來通膨數據雖比預期溫和，仍不足以證明物價正持續回到2%目標。他說：「我們必須確信基本通膨正明確且以足夠速度朝目標前進，否則還有工作要做。」

市場隨即把Fed 9月升息1碼的機率，由演說前的35%提高至58%。巴克萊及法國興業銀行甚至預期，Fed可能9月及12月各升息1碼。

7月個人消費支出（PCE）物價指數年增3.7%，已連續65個月高於2%目標。華許還拆解PCE的199個項目，發現過去一年有58%的商品及服務漲價逾3%，近六個月仍有49%，因此認為通膨依然偏高。

殖利率曲線趨平 市場相信Fed會出手

華許演說後，美國2年期公債殖利率上升12個基點至4.352%，30年期殖利率則大致維持在5.207%，兩者差距縮小約10個基點。

這種短債殖利率升幅大於長債的走勢，代表市場押注Fed近期將升息，卻也相信緊縮政策終能壓低通膨，即使代價是經濟成長放慢。

華許希望投資人根據經濟本身判斷利率，不要只盯著Fed官員談話。但他5月上任後，美債殖利率曲線三次最大單日波動，恰巧都出現在他的公開談話後。法國外貿銀行美國首席經濟學家霍奇直言：「Fed不是裁判，而是市場上的重量級參與者，市場波動正反映這項事實。」

長債真正病因不只通膨

華許的強硬立場有助恢復Fed抗通膨公信力，卻未處理長債殖利率大漲的根本原因。美國政府債務突破40兆美元、年度財政赤字達1.8兆美元，加上科技巨頭為興建AI資料中心大量發債，都在和財政部爭奪資金。

華許也未談Fed如何縮減約6.7兆至6.8兆美元的資產負債表。Fed若繼續減持美債，市場便須承接更多公債，可能推高長期殖利率，與財政部長貝森特買回長債、企圖壓低舉債成本的方向相抵觸。

華許真正考驗在9月

華許仍拒絕明示利率走向，認為利率前瞻指引只適合危機時期。然而，這種溝通方式會把每次重要談話變成市場重新定價的時刻，反而放大波動。

8月就業報告及9月11日公布的消費者物價指數，將決定Fed在9月15日至16日會議是否升息。數據若持續偏強，升息幾乎勢在必行；若經濟突然轉弱，華許則須說服市場，暫緩升息並非放棄抗通膨。傑克森洞演說讓華許贏回部分信任，卻也使9月決策成為更難迴避的考驗。

通膨 升息 華許

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