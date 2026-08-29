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日圓再破160！美日聯手護盤不到一月失靈 貝森特坦言干預是怕美債遭殃

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國財政部長貝森特坦言，與日本聯手干預日圓是擔心匯市失序推高美國利率。路透
美國財政部長貝森特坦言，與日本聯手干預日圓是擔心匯市失序推高美國利率。路透

美日聯手買進日圓不到一個月，日圓升幅已回吐過半，周五再度跌破160日圓兌1美元。這次干預效果短暫，但華府出手不只為了支撐日圓，更是擔心匯市失序推高美國利率。

日圓周五一度貶值0.5%至160.20日圓兌1美元，寫下一個月來最低，終場貶值0.4%報160.09。聯準會（Fed）主席華許強調將把通膨壓回目標，帶動美元及美債殖利率上升，也使市場提高對Fed升息的預期。

美日上個月底是1998年來首度聯手買進日圓干預，當時日圓接近164日圓兌1美元。日本一個月來斥資創紀錄的964億美元護盤，但日圓未能升破155日圓後又再轉弱。避險基金也連續兩周增加日圓空頭部位。

美國財政部長貝森特書面回覆參議員華倫質疑時表示，「日本是美債最大海外持有國，日圓若劇烈失序，可能迫使投資人平倉，擾亂全球市場，最終推高美國家庭及企業的借貸成本」。

貝森特未透露美方投入多少資金，只表示財政部動用外匯穩定基金既有外幣資產買進日圓，先前並透露使用歐元。他強調，美方並未貸款給日本，日本也不欠美國財政部任何款項。

日圓跌破160後，市場預期干預壓力將升高。不過，這波跌勢主要由美元及美國利率上升帶動，加上日本銀行（日銀）下月將開會決定利率，當局可能暫時觀望。市場目前估計，日銀下月升息機率約80%。

美銀外匯策略師科恩（Alex Cohen）表示，日圓觸及160這道重要心理關卡，市場對當局再度干預的預期勢必升高；但這波走勢主要受到美元及美國利率推動，當局可能更有耐心。

道富環球投資管理資深固定收益策略師駱正彥（Masahiko Loo）認為，160日圓已不只是衡量日圓是否偏低的價位，更逐漸成為政策防線。美日似乎已在160多日圓中段劃下政治紅線，不排除當局最快在日銀9月升息前再度出手。

日圓還受到美日利差懸殊、日本債務沉重及油價上漲壓力。市場除預期日銀下月升息，也押注Fed今年仍可能升息。據悉，日本首相高市早苗政府因日圓疲弱，支持日銀近期升息；市場認為，若東京希望穩定匯市，貨幣政策最終仍須配合。

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