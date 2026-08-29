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加拿大第二季經濟強勁反彈 專家示警美新一輪關稅衝擊變數

中央社／ 溫哥華28日專電
圖為川普模型和加拿大國旗。路透
圖為川普模型和加拿大國旗。路透

加拿大經濟在第二季出現強勁反彈，年增長3.3%，表現為七大工業國集團（G7）中最強勁。有專家表示，加拿大已經逐漸找到因應美國關稅不確定性的方式，但新一輪的關稅衝擊仍帶來變數。

路透社報導，加拿大統計局今天公布的數據顯示，出口大幅增加，加上國內需求回升，帶動第二季經濟年增3.3%，是2023年以來最快的增長速度；第一季GDP則上修至年增0.3%。

第一季經濟數據上修，意味著加拿大並未陷入「技術性衰退」。一般而言，技術性衰退是指經濟連續兩季出現收縮。

出口是加拿大第二季經濟反彈的重要推動力，統計局指出，第二季出口增加3.6%，是逾3年來最大的季度升幅。與此同時，國內需求也明顯改善。

過去數季，由於加拿大與美國之間的貿易戰持續，消費者及企業採取較為審慎的支出策略，令加拿大國內需求一直偏弱。

最新數據顯示，消費及企業投資均有所回升。

安大略省、卑詩省及魁北克省的住宅轉售活動明顯回升，進一步推動相關投資。

數據顯示，企業在機械及設備方面的支出增加，第二季企業資本投資上升2.3%，扭轉第一季1.3%的跌幅，也是過去約一年半以來首次出現增長。其中，電腦及周邊設備投資大幅增加16.7%，統計局表示，這一增長與資料中心所使用的處理器及相關設備需求增加有關。

企業收入也有所上升，主要受能源業帶動。天然氣價格上升推高能源企業收入，但另一方面，較高的天然氣成本也增加製造業的投入成本，對製造商獲利造成一定壓力。

消費方面，家庭支出第二季增加0.8%，創下3季以來最高增幅，主要是消費者增加汽車及住房租金等方面的支出。

整體而言，第二季經濟數據呈現強勁局面，顯示加拿大經濟正逐步消化逾18個月美國進口關稅所帶來的衝擊。相關關稅不僅擾亂北美供應鏈，也推高企業營運成本。

加拿大財政部長商鵬飛（François-PhilippeChampagne）在社交媒體上發文強調，政府的刺激經濟、貿易多元化策略奏效，加拿大第二季經濟在七大工業國集團中成長最強勁。

加拿大廣播公司（CBC）報導，宏利投資管理公司（Manulife Investment Management）宏觀策略資深總監拉普英特（Dominique Lapointe）在給投資者的分析中指出，經濟改善反映消費者信心有所增強、勞動市場略為改善，更重要的是，企業信心回升，重新增加對設備及建築等項目的投資。

加鼎集團（Desjardins）宏觀策略部主管孟迪斯（Royce Mendes）表示，加拿大家庭及企業似乎已開始找到應對貿易不確定性的方法。但他也提醒，儘管加拿大第二季經濟表現強勁，但新一輪美國關稅措施可能削弱未來增長動能。

美國總統川普近日宣布對價值200多億美元的加拿大出口商品加徵50%進口關稅，加拿大隨即採取反制措施，對部分美國進口商品實施反制關稅。

加拿大 關稅 路透

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