快訊

川普宣布史上最大石油交易！美國取得委內瑞拉650億桶石油過半控制權

又有熱帶低壓系統靠近？ 專家估最快下周一在台灣東部外海生成

川普：太空不能當第二 簽命令啟動成立美國太空學院

聽新聞
0:00 / 0:00

聯準會主席鷹派談話引發升息預期 美股收黑

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
美國聯準會主席華許。美聯社
美國聯準會主席華許。美聯社

美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）在一場演說中強調，對抗高通膨是當務之急，這番言論被外界解讀為比預期更加偏向鷹派，引發升息預期，美股今天收黑。

道瓊工業指數終場下跌9.45點，或0.02%，收在53559.99點。

標準普爾500指數下跌19.23點，或0.25%，收在7711.76點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌138.92點，或0.52%，收在26402.43點。

費城半導體指數下跌412.505點，或3.47%，收在11469.664點。

聯準會 升息 美股

延伸閱讀

歐股收紅 連5個月走高

美股收盤／四大指數收紅 費半勁揚逾2% 輝達財報後大漲8%帶旺科技股

輝達漲逾8%激勵美股 法人：留意全球央行年會訊息

科技股領漲 美股收高

相關新聞

通膨未解 華許：聯準會首要穩定物價

美國聯準會（Fed）主席華許廿八日在懷俄明州傑克森洞舉行的全球央行年會，發表專題演說。共十六頁的講稿用許多篇幅談論宏大議題，例如他認為，人工智慧（ＡＩ）長期會帶來重大影響。此外，他也說，目前金融情勢似乎不具「限制性」，暗示他認為或許有必要提高利率以緩和物價上漲壓力。

日銀干預匯市規模創紀錄 160關卡附近是關鍵壓力區

日本財務省昨（28）日公布資料顯示，日本政府在7月30日至8月26日期間，合計動用15.39兆日圓（約965億美元）干預匯市，規模創紀錄。日圓7月底曾貶至接近164兌1美元的40年低點，干預後一度升至155.2附近，但近期再度回落至160關卡附近。

聯準會主席鷹派談話引發升息預期 美股收黑

美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）在一場演說中強調，對抗高通膨是當務之急，這番言論被外界解讀...

美有意入股委內瑞拉17座油田

知情人士透露，美國正與委內瑞拉深入談判，讓美國能長期取得後者的石油資源，可能方案包括入股委國17座油氣田，或是採用租賃的方式。與此同時也傳出委內瑞拉正考慮退出石油輸出國組織（OPEC）。

1分鐘看世界／阿聯總統胞弟入股美加密銀行 川普家族海外爭議升溫

美國媒體報導，外國媒體稱之為「間諜酋長」的阿聯總統胞弟暨國家安全顧問塔赫農，已入股美國總統川普（見圖）家族規劃中的加密銀行，與共同投資人合計持有該銀行母公司WLTC控股49%的股權。川普家族相關實體另握有38%股權。這筆來自中東的重磅投資，也讓川普家族企業的海外政商利益衝突爭議再度升溫。

大陸信評 標普維持 A+

標普全球評級昨（28）日公布，維持中國大陸主權信用評級「A+」，評級展望維持「穩定」。大陸財政部對有關決定表示歡迎，稱結果反映國際市場肯定中國總體經濟韌性、財政運作穩健性及風險防控成效，並對中國高質量發展前景抱持信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。