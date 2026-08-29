聯準會主席鷹派談話引發升息預期 美股收黑

美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）在一場演說中強調，對抗高通膨是當務之急，這番言論被外界解讀為比預期更加偏向鷹派，引發升息預期，美股今天收黑。

道瓊工業指數終場下跌9.45點，或0.02%，收在53559.99點。

標準普爾500指數下跌19.23點，或0.25%，收在7711.76點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌138.92點，或0.52%，收在26402.43點。

費城半導體指數下跌412.505點，或3.47%，收在11469.664點。