通膨憂慮升溫 密西根大學：美8月消費者信心下滑6%

密西根大學（University of Michigan）今天公布調查顯示，美國消費者信心在8月下滑，反映出民眾對高漲的通貨膨脹感到擔憂；與此同時，中東戰爭也持續對這個全球最大經濟體造成壓力。

法新社報導，密西根大學消費者信心調查主任徐薈安（Joanne Hsu）指出：「消費者信心與本月初公布的初步數據一致，較上月下降約6%。」

她說，消費者信心較去年同期下降11%，主要是因為民眾「擔心通膨在可預見的未來仍將居高不下」。

密西根大學8月消費者信心指數為51.7，較先前公布的初步數值51.0略為上修，但低於7月的55.2。

密西根大學調查發現，8月所有政治陣營的信心均呈現下滑，尤其是共和黨人最為明顯。這項結果公布之際，距離11月舉行的美國關鍵期中選舉僅剩下幾個月。

調查還顯示，年長消費者，以及中低收入族群的信心下滑幅度更為明顯。

中東戰爭已推高美國通膨，汽油價格上漲進一步加重家庭的經濟壓力。

徐薈安說：「在伊朗衝突等的政策不確定性持續存在下，消費者預期汽油價格無論短期或長期都將進一步上漲。」

雖然消費者對未來一年通膨率的預期從7月的4.2%小幅下降至4.0%，但目前的預期仍高於戰爭爆發前的水準。