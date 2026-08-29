歐股收紅 連5個月走高

美國聯準會（Fed）主席華許廿八日在懷俄明州傑克森洞舉行的全球央行年會，發表專題演說。共十六頁的講稿用許多篇幅談論宏大議題，例如他認為，人工智慧（ＡＩ）長期會帶來重大影響。此外，他也說，目前金融情勢似乎不具「限制性」，暗示他認為或許有必要提高利率以緩和物價上漲壓力。

2026-08-29 00:00