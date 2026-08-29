聽新聞
0:00 / 0:00
歐股收紅 連5個月走高
儘管聯邦準備理事會主席華許（Kevin Warsh）表示通貨膨脹居高不下「令人擔憂」，讓外界對美國央行將升息以穩定物價的預期加深，但歐洲股市今天在汽車股領漲下收紅，連5個月走高。
倫敦FTSE 100指數上漲31.72點或0.29%，收在10824.26點。
法蘭克福DAX指數上漲202.75點或0.77%，收在26569.99點。
巴黎CAC 40指數上漲81.31點或0.98%，收在8401.18點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。