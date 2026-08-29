通膨未解 華許：聯準會首要穩定物價

美國聯準會（Fed）主席華許廿八日在懷俄明州傑克森洞舉行的全球央行年會，發表專題演說。共十六頁的講稿用許多篇幅談論宏大議題，例如他認為，人工智慧（ＡＩ）長期會帶來重大影響。此外，他也說，目前金融情勢似乎不具「限制性」，暗示他認為或許有必要提高利率以緩和物價上漲壓力。

華許重申，聯準會的通膨目標仍以個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數為準；「聯準會物價的維穩目標是百分之二，以ＰＣＥ物價指數衡量。這是堅定且固定的目標，（外界）不該有任何誤解」。

華許表示，短期利率是達成聯準會雙重法定職責的首要工具；「以非傳統政策刺激經濟景氣，也許適用真正的危機，但除此之外根本不該用，或必須少用」。

華許說，若基礎通膨率不延續下滑走勢，決策官員就必須採取行動；「我們必須相信，基礎通膨正以明顯且充分的速度，朝我們的目標而來；我們有很多任務要做」。

華許還說，決策官員此刻應聚焦物價，儘管最近的通膨數據優於預期，但並不代表基礎走勢已顯著改善；「鑒於通膨正高於百分之二的目標，所以聯準會現在的首要之務擺在物價」。

華許並解釋為何自己就任後沒提供前瞻指引；「聯準會少說話，對外溝通目標更明確、更能達成目標。我們是否有履行職責可能被問責，那是聯準會公信力唯一真正的考驗」。

對於美國財長貝森特最近干預債市，華許並未直接置評，但提到聯準會需明確的市場訊號，「盡可能是沒經過過濾的」，以利制定適當的貨幣政策。

但華許這次演說對通膨的評論，最能填補他兩次會後記者會留下的缺口。他指出，「過去兩年的進展甚微，（最近的數據）並未顯示基礎通膨已顯著改善，ＰＣＥ物價指數七月年增率仍有百分之三點七，依然高於百分之二的目標。

美國智庫布魯金斯研究院研究員、國際金融協會（ＩＩＦ）前首席經濟學家布魯克斯廿八日說，華許發表演說前，市場期望很高，由於他拒不提供前瞻指引，讓市場摸不清他對美國經濟現況的看法為何，使華許近來備受指責。

布魯克斯還說，華許已將自己逼到牆角。他不能暢談聯準會的貨幣政策走向，原因是他試圖揚棄前瞻指引；他不能對上次會議為何決議不升息著墨太多，否則聽來會顯得太「鴿」，將冒著影響聯準會公信力危機的風險；他也不能對中期與結構改革議題說得太深入，應留待他成立的五個改革工作小組詳述。