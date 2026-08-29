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通膨未解 華許：聯準會首要穩定物價

聯合報／ 編譯湯淑君／綜合報導
美國聯準會主席華許廿八日在傑克森洞央行年會上發表專題演說，他表示，通膨正高於百分之二目標，所以，聯準會現在首要關注焦點擺在物價。路透
美國聯準會主席華許廿八日在傑克森洞央行年會上發表專題演說，他表示，通膨正高於百分之二目標，所以，聯準會現在首要關注焦點擺在物價。路透

美國聯準會（Fed）主席華許廿八日在懷俄明州傑克森洞舉行的全球央行年會，發表專題演說。共十六頁的講稿用許多篇幅談論宏大議題，例如他認為，人工智慧（ＡＩ）長期會帶來重大影響。此外，他也說，目前金融情勢似乎不具「限制性」，暗示他認為或許有必要提高利率以緩和物價上漲壓力。

華許重申，聯準會的通膨目標仍以個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數為準；「聯準會物價的維穩目標是百分之二，以ＰＣＥ物價指數衡量。這是堅定且固定的目標，（外界）不該有任何誤解」。

華許表示，短期利率是達成聯準會雙重法定職責的首要工具；「以非傳統政策刺激經濟景氣，也許適用真正的危機，但除此之外根本不該用，或必須少用」。

華許說，若基礎通膨率不延續下滑走勢，決策官員就必須採取行動；「我們必須相信，基礎通膨正以明顯且充分的速度，朝我們的目標而來；我們有很多任務要做」。

華許還說，決策官員此刻應聚焦物價，儘管最近的通膨數據優於預期，但並不代表基礎走勢已顯著改善；「鑒於通膨正高於百分之二的目標，所以聯準會現在的首要之務擺在物價」。

華許並解釋為何自己就任後沒提供前瞻指引；「聯準會少說話，對外溝通目標更明確、更能達成目標。我們是否有履行職責可能被問責，那是聯準會公信力唯一真正的考驗」。

對於美國財長貝森特最近干預債市，華許並未直接置評，但提到聯準會需明確的市場訊號，「盡可能是沒經過過濾的」，以利制定適當的貨幣政策。

但華許這次演說對通膨的評論，最能填補他兩次會後記者會留下的缺口。他指出，「過去兩年的進展甚微，（最近的數據）並未顯示基礎通膨已顯著改善，ＰＣＥ物價指數七月年增率仍有百分之三點七，依然高於百分之二的目標。

美國智庫布魯金斯研究院研究員、國際金融協會（ＩＩＦ）前首席經濟學家布魯克斯廿八日說，華許發表演說前，市場期望很高，由於他拒不提供前瞻指引，讓市場摸不清他對美國經濟現況的看法為何，使華許近來備受指責。

布魯克斯還說，華許已將自己逼到牆角。他不能暢談聯準會的貨幣政策走向，原因是他試圖揚棄前瞻指引；他不能對上次會議為何決議不升息著墨太多，否則聽來會顯得太「鴿」，將冒著影響聯準會公信力危機的風險；他也不能對中期與結構改革議題說得太深入，應留待他成立的五個改革工作小組詳述。

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四位聯準會（Fed）官員釋出相左的決策訊號。有投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克和沒投票權的堪薩斯聯準銀行總裁施密德都認為貨幣政策不足以約束通膨，沒投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比也對通膨表示擔憂，而沒投票權的波斯頓總裁柯林斯則說，利率仍具溫和約束力。

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