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華許全球央行年會首秀 憂通膨未改善暗示可能升息
美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許今天在全球央行年會上發表主題演說，對美國的高通膨表達擔憂，暗示若物價壓力未能進一步緩解可能需要升息。
美國財經媒體CNBC報導，華許（Kevin Warsh）今天於美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會發表演說，沒有承諾將提供前瞻指引或反應函數。
不過，華許承認通膨仍然偏高，他表示：「儘管今年夏季通膨數據優於預期，但這些數據並未告訴我，通膨的基本趨勢已有實質改善。」
他還說：「我們必須確信，基礎通膨正朝我們的目標改善，明確且速度夠快。否則，我們還有工作要做。這是我們的工作、職責，也是我們必須堅守的使命。」
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