華許放鷹：Fed「有工作要做」

美國聯準會（Fed）主席華許警告，美國通膨率目前並未顯著趨緩，決策官員若沒把握基礎通膨率會重返2%目標，Fed將「有工作要做」，凸顯抗通膨決心。他並承認，目前金融情勢似乎不具「限制性」，暗示他認為或許有必要提高利率以緩和物價上漲壓力。

華許28日在懷俄明州傑克森洞央行年會發表專題演說，預先準備的講稿寫道：「我的標準是：我們必須有信心，基礎通膨正以明顯、充分的速度，朝我們的目標邁進。否則，我們有許多工作要做。那是我們的職責…法定職責。」

這篇16頁長的講稿花了許多篇幅談論宏大的議題，例如華許認為人工智慧（AI）長遠觀之將會帶來重大影響。此外，演說內容也證實一些要事，包括「短期利率是達成雙重法定職責的首要工具」，以及Fed的通膨目標仍以個人消費支出（PCE）物價指數為準。他說，不該有任何誤解。Fed物價維穩目標是2%，以PCE物價指數為衡量，這是堅定、固定的目標。

華許說：「過去兩年來的進展甚微…（最近的數據）並未顯示基礎通膨已顯著改善。」

對於美國財政部長貝森特最近干預債市，華許並未直接評論，但他表示Fed「需要明確的市場訊號，儘可能是未經過濾的」，以利於制定適當的貨幣政策。