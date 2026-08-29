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華許放鷹：Fed「有工作要做」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會主席華許。法新社
美國聯準會主席華許。法新社

美國聯準會Fed）主席華許警告，美國通膨率目前並未顯著趨緩，決策官員若沒把握基礎通膨率會重返2%目標，Fed將「有工作要做」，凸顯抗通膨決心。他並承認，目前金融情勢似乎不具「限制性」，暗示他認為或許有必要提高利率以緩和物價上漲壓力。

華許28日在懷俄明州傑克森洞央行年會發表專題演說，預先準備的講稿寫道：「我的標準是：我們必須有信心，基礎通膨正以明顯、充分的速度，朝我們的目標邁進。否則，我們有許多工作要做。那是我們的職責…法定職責。」

這篇16頁長的講稿花了許多篇幅談論宏大的議題，例如華許認為人工智慧（AI）長遠觀之將會帶來重大影響。此外，演說內容也證實一些要事，包括「短期利率是達成雙重法定職責的首要工具」，以及Fed的通膨目標仍以個人消費支出（PCE）物價指數為準。他說，不該有任何誤解。Fed物價維穩目標是2%，以PCE物價指數為衡量，這是堅定、固定的目標。

華許說：「過去兩年來的進展甚微…（最近的數據）並未顯示基礎通膨已顯著改善。」

對於美國財政部長貝森特最近干預債市，華許並未直接評論，但他表示Fed「需要明確的市場訊號，儘可能是未經過濾的」，以利於制定適當的貨幣政策。

Fed 華許 美國聯準會

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日銀干預匯市規模創紀錄 160關卡附近是關鍵壓力區

日本財務省昨（28）日公布資料顯示，日本政府在7月30日至8月26日期間，合計動用15.39兆日圓（約965億美元）干預匯市，規模創紀錄。日圓7月底曾貶至接近164兌1美元的40年低點，干預後一度升至155.2附近，但近期再度回落至160關卡附近。

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華許放鷹：Fed「有工作要做」

美國聯準會（Fed）主席華許警告，美國通膨率目前並未顯著趨緩，決策官員若沒把握基礎通膨率會重返2%目標，Fed將「有工作要做」，凸顯抗通膨決心。他並承認，目前金融情勢似乎不具「限制性」，暗示他認為或許有必要提高利率以緩和物價上漲壓力。

三名Fed官員 大唱鷹調

四位聯準會（Fed）官員釋出相左的決策訊號。有投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克和沒投票權的堪薩斯聯準銀行總裁施密德都認為貨幣政策不足以約束通膨，沒投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比也對通膨表示擔憂，而沒投票權的波斯頓總裁柯林斯則說，利率仍具溫和約束力。

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