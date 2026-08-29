聽新聞
0:00 / 0:00

美有意入股委內瑞拉17座油田

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

知情人士透露，美國正與委內瑞拉深入談判，讓美國能長期取得後者的石油資源，可能方案包括入股委國17座油氣田，或是採用租賃的方式。與此同時也傳出委內瑞拉正考慮退出石油輸出國組織（OPEC）。

綜合Axios、華爾街日報等外媒報導，美委兩國談判人員正在討論相關細節，不能排除談判破局的可能性。如果美、委達成協議，可將讓美國取得至少17座委內瑞拉最具開發潛力的油氣田。這些油氣田的已證實蘊藏量相當於900億桶石油，雖非涵蓋委國全部約3,000億桶已證實石油蘊藏量，但900億桶相當於美國石油已證實儲量的兩倍左右。

協議具體法律架構仍未定案。知情人士透露，雙方正研議由美國企業與委內瑞拉民營企業成立合資公司，或由美國企業直接負責油田開發與營運。路透報導指出，租賃也是目前討論中的法律模式，未來可能再透過招標等方式，把各油田分配給美國生產商。彭博則說，雙方正在討論百年租約。

一名官員表示，這17座油田過去由前總統馬杜洛政府內部人士控制，也有一部分由與中國大陸有關的利益方控制。這項石油協議有可能成為美國總統川普的一大「政績」。川普一直將美國能源安全擺優先及確保美國在西半球的主導地位。一名美方官員說：「川普總統即將為美國確保未來好幾代的能源前景，不只是美國，也包括整個西半球。」

另據彭博引述知情人士報導，委內瑞拉正研究退出OPEC的可能性。委國是60多年前參與創建OPEC的國家之一，而就在四個月前阿拉伯聯合大公國才宣布退出OPEC，已對OPEC的團結及影響原油價格的能力構成衝擊。

委內瑞拉曾是OPEC的重要成員，但近年隨美國制裁和國內經濟危機重創石油業，委內瑞拉在OPEC影響力已降低。彭博調查顯示委國7月原油日產量為116萬桶，不到十年前的一半。

鑒於產量大幅下降，若委內瑞拉真退出OPEC，應不致立即對全球石油市場造成太大影響。

委國 石油 委內瑞拉

延伸閱讀

相當900億桶石油 美擬取得委內瑞拉17座油田股權

荷莫茲通行有影！油價走跌 伊朗強調與阿曼達成收益分配協議

整理包／美伊開戰滿半年 荷莫茲海峽通行量回升 梳理戰爭六大連鎖後果

美股期指下跌等待Fed華許談話 布蘭特油價衝高後持穩在近90美元

相關新聞

通膨未解 華許：聯準會首要穩定物價

美國聯準會（Fed）主席華許廿八日在懷俄明州傑克森洞舉行的全球央行年會，發表專題演說。共十六頁的講稿用許多篇幅談論宏大議題，例如他認為，人工智慧（ＡＩ）長期會帶來重大影響。此外，他也說，目前金融情勢似乎不具「限制性」，暗示他認為或許有必要提高利率以緩和物價上漲壓力。

日銀干預匯市規模創紀錄 160關卡附近是關鍵壓力區

日本財務省昨（28）日公布資料顯示，日本政府在7月30日至8月26日期間，合計動用15.39兆日圓（約965億美元）干預匯市，規模創紀錄。日圓7月底曾貶至接近164兌1美元的40年低點，干預後一度升至155.2附近，但近期再度回落至160關卡附近。

控制通膨 4聯準會官員見解分歧

四位聯準會（Fed）官員釋出相左的決策訊號。有投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克和沒投票權的堪薩斯聯準銀行總裁施密德都認為貨幣政策不足以約束通膨，沒投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比也對通膨表示擔憂，而沒投票權的波斯頓總裁柯林斯則說，利率仍具溫和約束力。

美有意入股委內瑞拉17座油田

知情人士透露，美國正與委內瑞拉深入談判，讓美國能長期取得後者的石油資源，可能方案包括入股委國17座油氣田，或是採用租賃的方式。與此同時也傳出委內瑞拉正考慮退出石油輸出國組織（OPEC）。

1分鐘看世界／阿聯總統胞弟入股美加密銀行 川普家族海外爭議升溫

美國媒體報導，外國媒體稱之為「間諜酋長」的阿聯總統胞弟暨國家安全顧問塔赫農，已入股美國總統川普（見圖）家族規劃中的加密銀行，與共同投資人合計持有該銀行母公司WLTC控股49%的股權。川普家族相關實體另握有38%股權。這筆來自中東的重磅投資，也讓川普家族企業的海外政商利益衝突爭議再度升溫。

大陸信評 標普維持 A+

標普全球評級昨（28）日公布，維持中國大陸主權信用評級「A+」，評級展望維持「穩定」。大陸財政部對有關決定表示歡迎，稱結果反映國際市場肯定中國總體經濟韌性、財政運作穩健性及風險防控成效，並對中國高質量發展前景抱持信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。