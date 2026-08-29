美有意入股委內瑞拉17座油田

知情人士透露，美國正與委內瑞拉深入談判，讓美國能長期取得後者的石油資源，可能方案包括入股委國17座油氣田，或是採用租賃的方式。與此同時也傳出委內瑞拉正考慮退出石油輸出國組織（OPEC）。

綜合Axios、華爾街日報等外媒報導，美委兩國談判人員正在討論相關細節，不能排除談判破局的可能性。如果美、委達成協議，可將讓美國取得至少17座委內瑞拉最具開發潛力的油氣田。這些油氣田的已證實蘊藏量相當於900億桶石油，雖非涵蓋委國全部約3,000億桶已證實石油蘊藏量，但900億桶相當於美國石油已證實儲量的兩倍左右。

協議具體法律架構仍未定案。知情人士透露，雙方正研議由美國企業與委內瑞拉民營企業成立合資公司，或由美國企業直接負責油田開發與營運。路透報導指出，租賃也是目前討論中的法律模式，未來可能再透過招標等方式，把各油田分配給美國生產商。彭博則說，雙方正在討論百年租約。

一名官員表示，這17座油田過去由前總統馬杜洛政府內部人士控制，也有一部分由與中國大陸有關的利益方控制。這項石油協議有可能成為美國總統川普的一大「政績」。川普一直將美國能源安全擺優先及確保美國在西半球的主導地位。一名美方官員說：「川普總統即將為美國確保未來好幾代的能源前景，不只是美國，也包括整個西半球。」

另據彭博引述知情人士報導，委內瑞拉正研究退出OPEC的可能性。委國是60多年前參與創建OPEC的國家之一，而就在四個月前阿拉伯聯合大公國才宣布退出OPEC，已對OPEC的團結及影響原油價格的能力構成衝擊。

委內瑞拉曾是OPEC的重要成員，但近年隨美國制裁和國內經濟危機重創石油業，委內瑞拉在OPEC影響力已降低。彭博調查顯示委國7月原油日產量為116萬桶，不到十年前的一半。

鑒於產量大幅下降，若委內瑞拉真退出OPEC，應不致立即對全球石油市場造成太大影響。