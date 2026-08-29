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1分鐘看世界／阿聯總統胞弟入股美加密銀行 川普家族海外爭議升溫

經濟日報／ 本報訊

美國媒體報導，外國媒體稱之為「間諜酋長」的阿聯總統胞弟暨國家安全顧問塔赫農，已入股美國總統川普（見圖）家族規劃中的加密銀行，與共同投資人合計持有該銀行母公司WLTC控股49%的股權。川普家族相關實體另握有38%股權。這筆來自中東的重磅投資，也讓川普家族企業的海外政商利益衝突爭議再度升溫。

2025年元月川普二度上任時，塔赫農與其他投資人便曾在川普支持的World Liberty Financial投資5億美元，取得這個加密幣公司49%的股權。這筆交易中，有2.63億美元流向川普家族相關實體。

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川普 銀行 中東

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