1分鐘看世界／阿聯總統胞弟入股美加密銀行 川普家族海外爭議升溫

美國媒體報導，外國媒體稱之為「間諜酋長」的阿聯總統胞弟暨國家安全顧問塔赫農，已入股美國總統川普（見圖）家族規劃中的加密銀行，與共同投資人合計持有該銀行母公司WLTC控股49%的股權。川普家族相關實體另握有38%股權。這筆來自中東的重磅投資，也讓川普家族企業的海外政商利益衝突爭議再度升溫。

2025年元月川普二度上任時，塔赫農與其他投資人便曾在川普支持的World Liberty Financial投資5億美元，取得這個加密幣公司49%的股權。這筆交易中，有2.63億美元流向川普家族相關實體。

美國／Anthropic 被列國安黑名單 法院判國防部長赫塞斯敗訴

加州聯邦法院27日裁定，Anthropic與國防部長赫塞斯的訴訟中勝訴，五角大廈決定「違法且缺乏根據」。這家AI巨頭指控赫塞斯逾越職權，把其列入國安供應鏈風險黑名單。

美國／科技大廠籲各國加強資安 預防 AI 遭利用發動網攻

Google、微軟、Anthropic和OpenAI等百家頂尖科技公司聯署公開信，呼籲世界各國與機構加強網路安全防禦，以防運用人工智慧（AI）發動的網路攻擊愈來愈普遍且技術更先進。

美國／輝達暫停對部分雲端公司融資 避免引發反壟斷問題

輝達據了解上周已暫停部分對AI雲端公司的融資與分潤安排。此案推出不到兩個月，傳出輝達部分員工擔心可能引發反壟斷問題，對客戶經營方式的干涉程度也引起一些爭議。

德國／產業協會不滿不公平競爭 要求對大陸採取更有力措施

德國多個產業協會對中國大陸的立場轉趨強硬，正加強施壓，要求柏林當局對大陸採取更有力措施來因應不公平競爭。總理梅爾茨近期也說，正努力解決德中貿易失衡的問題。

西班牙／博物館黃金文物遭竊 歷史價值難以估計

西班牙中世紀古鎮Villena一間博物館遭竊，距今3,000年前青銅時代的一批手鐲、碗等黃金製成的文物不到四分鐘被偷走。文物所含黃金價值170萬歐元，但歷史價值無價。

日本／豐田7月全球產銷下滑 在中國、美國、中東遇逆風

豐田汽車28日表示，7月全球銷量和產量雙雙下滑，與去年同期相比分別減少4.8%和2.1%至約85.6萬輛和82.8萬輛，主因中國、美國和中東地區銷量下滑影響，抵銷日本強勁業績。

南韓／應對青年就業挑戰 四年內要培育30萬 AI 人才

南韓28日宣布2030年前將培育30萬人工智慧（AI）和半導體等領域青年人才，以因應青年就業挑戰。當局還將成立Youth Playground平台，幫助受訓青年進入企業和公共機構。

尼泊爾／首富推估洪災後重建費用 至少需要50億美元

尼泊爾首富查德哈里估計，洪災的重建經費至少50億美元，相當於該國去年經濟規模的11%。查德哈里擁有食品、電信、基建等事業，已動員員工協助政府和軍方安置災民。