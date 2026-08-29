三名Fed官員 大唱鷹調

四位聯準會（Fed）官員釋出相左的決策訊號。有投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克和沒投票權的堪薩斯聯準銀行總裁施密德都認為貨幣政策不足以約束通膨，沒投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比也對通膨表示擔憂，而沒投票權的波斯頓總裁柯林斯則說，利率仍具溫和約束力。

哈瑪克在參加傑克森洞央行年會期間、接受CNBC採訪時對通膨前景表示擔憂，並重申願意採取行動遏制價格壓力。她表示，通膨已連續五年多高於目標，而當前貨幣政策並未對經濟形成抑制作用，無法有效減輕價格壓力。

哈瑪克說，他愈來愈常聽到企業和社區聯繫人對通膨感到擔憂的說法。她憂心，這種趨勢持續時間愈長，對Fed信譽構成的風險就愈大。哈瑪克是上月決策會議主張升息並投下異議票的三名官員之一。

隨後哈瑪克在接受福斯新聞採訪時表示，認為美國就業市場目前處於平衡狀態，而Fed似乎到明年都難以實現通膨目標，「我的預測是，今年底通膨率將在3%左右。

我認為明年也不會取得顯著進展，最多可能降至2%至3%區間中段」。

施密德接受CNBC採訪時也認為，通膨「仍然頑固且具有僵固性，我們必須繼續尋找方法突破此一局面」，使通膨回到2%的目標水準。他說，當前3.50%至3.75%利率似乎並未對經濟帶來限制作用。

沒投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比，在Rapid Response播客節目中表示，短期內他最大的擔憂仍然是通膨可能尚未得到控制。

與此同時，柯林斯表示，最新通膨數據「好壞參半」，並稱「我的基準情景預測仍然是通膨逐步放緩」，當前貨幣政策環境在她看來略具限制性。

對於Fed是否需要在未來幾個月升息來壓制通膨氣焰，經濟學家也存在分歧。