看好再工業化前景 台灣五金工具業者擴建法國據點

台灣企業接連在法國新阿基坦大區擴大投資，包括鴻海科技集團與法商成立合資公司，以及五金手工具業者金統立擴建據點。駐法代表郝培芝說，這反映近年台法持續深化經貿關係。

來自台灣的五金手工具業者金統立，主要製造農工業用五金手工具，1999年成立在法子公司King TonyFrance，2013年將法國、伊比利半島、比荷盧（Benelux）的子公司整合為King Tony Europe，設在法國新阿基坦大區（Nouvelle-Aquitaine）的波瓦迪市（Poitiers），負責西歐市場銷售業務。

金統立集團董事長賴慶華與營運長賴國勛，27日到法國出席擴建動土儀式，在場人士還有駐法代表郝培芝與經濟組長吳嘯吟、新阿基坦大區（Nouvelle-Aquitaine）國際合作專案負責人畢蓋（ThomasBiguet）、大區議會議員提宏（Benoît Tirant）、波瓦迪市長波提耶（Anthony Brottier）等。

賴國勛接受中央社記者電話訪問時說，27年來，在法員工從最初不到20人增加到現在逾80人，業績也從2000年代初期的200萬歐元左右增加到現在約2500萬歐元，業務量長期穩定成長，因此需要擴建辦公大樓。

金統立在歐洲的主要競爭對手，是早已在本地立足的歐洲品牌。賴國勛說，經過多年建立起口碑，在產品品質、供貨速度、價格、服務方面都獲得客戶認同並持續回購，「才有今天這樣一個小小的成就」。

他表示，在法國經營公司的成本很高，一開始來此開拓市場時，產品品項還不多，必須很努力讓法國客戶接受一個台灣製造而非歐洲品牌的產品，初期花了很多時間和心力在推廣品牌及管理通路上，尤其看重客戶服務。

他指出，「要在法國生存，首先必須讓使用者瞭解你（產品）的品質」，金統立的客群很多來自工業界，對品質要求特別高，要長時間使用才會認可。

賴國勛談到市場前景時說，法國是農業大國，農機使用和維修需求很高，氣動、電動等各式維修工具不可或缺，近年市場穩定增長。

此外，法國政府也正推動「再工業化」政策。賴國勛認為，製造業多多少少會回到法國設廠，有工廠就有設備，有設備就必須維修，有維修就需要工具，因此「只要有工廠、工業化⋯工具使用量就會持續增加」。

舉例來說，歐洲電動車廠迅速發展，可以預期需要用上很多耐高壓的絕緣工具，這也有利於金統立開發業績。

郝培芝表示，這場擴建動土典禮具體反映近年台法經貿關係深化，今年也是台灣與新阿基坦大區產業合作的重要時刻。

她說，鴻海與法商成立合資公司投入半導體先進封裝與測試，6月在新阿基坦大區的勒巴普（Le Barp）動土，現在又見證金統立擴建營運據點，「這兩項重要投資，象徵台灣企業正積極參與法國的再工業化進程。」