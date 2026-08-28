傑克森洞央行年會登場！Fed主席華許發表演講 五要點一次看

美國聯準會（Fed）主席華許28日在傑克森洞央行年會上發表專題演說，以下是內容摘要：

華許重申，Fed的通膨目標仍以個人消費支出（PCE）物價指數為準。他說：「不該有任何誤解：Fed物價維穩目標是2%，以PCE物價指數為衡量，這是堅定、固定的目標。」

華許也證實，「短期利率是達成（Fed）雙重法定職責的首要工具」，並補充說：「以非傳統政策刺激經濟景氣，或許適用於真正的危機，但除此之外，根本不該用，或必須少用。」

華許表示，倘若基礎通膨率不延續下滑走勢，決策官員將必須採取行動。他說：「我們必須相信，基礎通膨正以明顯、充分的速度，朝我們的目標邁進。否則，我們有許多任務要做。」

他還說，決策官員此刻應聚焦於物價，而最近通膨讀數優於預期，並不表示「基礎走勢已顯著改善」。他說：「通膨正高於2%目標。所以Fed現在首要關注焦點擺在物價。」

華許並為自己沒給前瞻指引辯護。他說：「Fed少說話，對外溝通目標更明確，更能達成目標。而我們履行職責與否可能被究責--那是Fed公信力唯一真正的考驗。」